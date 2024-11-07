Вторжение ВСУ обошлось Курской области в 25 млрд рублей

Курская область оценила ущерб от вторжения ВСУ в 25 млрд рублей и запросила на 2025 год финансовую помощь в одноименной сумме. Об этом сообщает пресс-служба областной думы.
«Депутаты Курской областной Думы обратились с просьбой к федеральным властям о выделении Курской области дополнительной финансовой помощи на 2025 год в размере 24,9 млрд. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Нападение украинских вооруженных сил на территорию региона привело к ухудшению социально-экономической ситуации, что вызвало проблемы при планировании бюджета на 2025-2027 годы.
В результате вторжения ВСУ, по данным анализа, в 2025 году ожидается снижение валового регионального продукта на 7%, а прибыль организаций в девяти приграничных муниципалитетах не прогнозируется. Проект бюджета Курской области на 2025 год предусматривает доходы в размере 75,9 млрд рублей и расходы на уровне 79,2 млрд рублей.
Утром 6 августа армия Украины предприняла попытки наступления на территорию Курской области. В ходе этой операции участвовали примерно 300 военнослужащих, поддерживаемых 11 танками и около 20 боевыми бронированными машинами. Вооруженные силы РФ, активно отразив атаку, уничтожили большое количество военной техники противника. Боевые действия между российскими и украинскими войсками продолжаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.