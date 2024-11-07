Вторжение ВСУ обошлось Курской области в 25 млрд рублей

Курская область запросила финансовую помощь в размере 24,9 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вторжение ВСУ в Курскую область создало трудности в формировании бюджета на 2025–2027 годы
Вторжение ВСУ в Курскую область создало трудности в формировании бюджета на 2025–2027 годы Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Курская область оценила ущерб от вторжения ВСУ в 25 млрд рублей и запросила на 2025 год финансовую помощь в одноименной сумме. Об этом сообщает пресс-служба областной думы.

«Депутаты Курской областной Думы обратились с просьбой к федеральным властям о выделении Курской области дополнительной финансовой помощи на 2025 год в размере 24,9 млрд. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Нападение украинских вооруженных сил на территорию региона привело к ухудшению социально-экономической ситуации, что вызвало проблемы при планировании бюджета на 2025-2027 годы.

В результате вторжения ВСУ, по данным анализа, в 2025 году ожидается снижение валового регионального продукта на 7%, а прибыль организаций в девяти приграничных муниципалитетах не прогнозируется. Проект бюджета Курской области на 2025 год предусматривает доходы в размере 75,9 млрд рублей и расходы на уровне 79,2 млрд рублей.

Утром 6 августа армия Украины предприняла попытки наступления на территорию Курской области. В ходе этой операции участвовали примерно 300 военнослужащих, поддерживаемых 11 танками и около 20 боевыми бронированными машинами. Вооруженные силы РФ, активно отразив атаку, уничтожили большое количество военной техники противника. Боевые действия между российскими и украинскими войсками продолжаются.

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Курская область оценила ущерб от вторжения ВСУ в 25 млрд рублей и запросила на 2025 год финансовую помощь в одноименной сумме. Об этом сообщает пресс-служба областной думы. «Депутаты Курской областной Думы обратились с просьбой к федеральным властям о выделении Курской области дополнительной финансовой помощи на 2025 год в размере 24,9 млрд. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Нападение украинских вооруженных сил на территорию региона привело к ухудшению социально-экономической ситуации, что вызвало проблемы при планировании бюджета на 2025-2027 годы. В результате вторжения ВСУ, по данным анализа, в 2025 году ожидается снижение валового регионального продукта на 7%, а прибыль организаций в девяти приграничных муниципалитетах не прогнозируется. Проект бюджета Курской области на 2025 год предусматривает доходы в размере 75,9 млрд рублей и расходы на уровне 79,2 млрд рублей. Утром 6 августа армия Украины предприняла попытки наступления на территорию Курской области. В ходе этой операции участвовали примерно 300 военнослужащих, поддерживаемых 11 танками и около 20 боевыми бронированными машинами. Вооруженные силы РФ, активно отразив атаку, уничтожили большое количество военной техники противника. Боевые действия между российскими и украинскими войсками продолжаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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