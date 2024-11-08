08 ноября 2024

Хоккеист из Магнитогорска Малкин стал первой звездой матча с «Вашингтоном»

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День металлурга. Магнитогорск, малкин евгений
Магнитогорский хоккеист Малкин оформил 1+1 в матче против Вашингтона Фото:

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Малкин в составе «Питтсбург Пингвинз» оформил 1+1 в матче против «Вашингтона». Встреча завершилась победой «Пингвинз» со счетом 4:2.

«Автором победной шайбы стал Евгений Малкин, на счету которого также ассист. Малкин забил свой 32-й гол в карьере в третьем периоде — больше всего в истории «Пингвинз», — пишет Sport24.

До этого момента также более 30 голов за клуб забил только Яромир Ягр. Следующим для команды Малкина будет домашний матч 12 ноября против «Далласа».

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Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Малкин в составе «Питтсбург Пингвинз» оформил 1+1 в матче против «Вашингтона». Встреча завершилась победой «Пингвинз» со счетом 4:2. «Автором победной шайбы стал Евгений Малкин, на счету которого также ассист. Малкин забил свой 32-й гол в карьере в третьем периоде — больше всего в истории «Пингвинз», — пишет Sport24. До этого момента также более 30 голов за клуб забил только Яромир Ягр. Следующим для команды Малкина будет домашний матч 12 ноября против «Далласа».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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