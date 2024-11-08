Хоккеист из Магнитогорска Малкин стал первой звездой матча с «Вашингтоном»

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Малкин в составе «Питтсбург Пингвинз» оформил 1+1 в матче против «Вашингтона». Встреча завершилась победой «Пингвинз» со счетом 4:2.
«Автором победной шайбы стал Евгений Малкин, на счету которого также ассист. Малкин забил свой 32-й гол в карьере в третьем периоде — больше всего в истории «Пингвинз», — пишет Sport24.
До этого момента также более 30 голов за клуб забил только Яромир Ягр. Следующим для команды Малкина будет домашний матч 12 ноября против «Далласа».
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