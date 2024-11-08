Общество Челябинка передала бойцам СВО обереги в виде чебурашек. Фото 09 ноября 2024 в 21:06 Размер текста - 17 + Челябинцы надеются, что вязаные чебурашки станут хорошим оберегом для бойцов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Кусы Челябинской области передала участнику специальной военной операции вязаных чебурашек в качестве талисманов. Она связала их для сослуживцев парня. Ранее такой же оберег помогал бойцу в трудных ситуациях. «Эти подарки боец передаст своим боевым товарищам. На встрече парень рассказал, что у него уже был такой оберег, который прошел с ним самые экстремальные ситуации. Символ детства, добра, тепла, маленький чебурашка всегда напоминал о доме», — написала газета «Жизнь района». Автор сувениров надеется, что такие презенты помогут участникам СВО почувствовать поддержку тыла. Также активистка передала бойцу вязанные носки. Жизнь района Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жительница Кусы Челябинской области передала участнику специальной военной операции вязаных чебурашек в качестве талисманов. Она связала их для сослуживцев парня. Ранее такой же оберег помогал бойцу в трудных ситуациях. «Эти подарки боец передаст своим боевым товарищам. На встрече парень рассказал, что у него уже был такой оберег, который прошел с ним самые экстремальные ситуации. Символ детства, добра, тепла, маленький чебурашка всегда напоминал о доме», — написала газета «Жизнь района». Автор сувениров надеется, что такие презенты помогут участникам СВО почувствовать поддержку тыла. Также активистка передала бойцу вязанные носки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям