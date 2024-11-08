Жительница Кусы Челябинской области передала участнику специальной военной операции вязаных чебурашек в качестве талисманов. Она связала их для сослуживцев парня. Ранее такой же оберег помогал бойцу в трудных ситуациях.
«Эти подарки боец передаст своим боевым товарищам. На встрече парень рассказал, что у него уже был такой оберег, который прошел с ним самые экстремальные ситуации. Символ детства, добра, тепла, маленький чебурашка всегда напоминал о доме», — написала газета «Жизнь района».
Автор сувениров надеется, что такие презенты помогут участникам СВО почувствовать поддержку тыла. Также активистка передала бойцу вязанные носки.
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