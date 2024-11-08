08 ноября 2024

Челябинка передала бойцам СВО обереги в виде чебурашек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы надеются, что вязаные чебурашки станут хорошим оберегом для бойцов (архивное фото) Фото:

Жительница Кусы Челябинской области передала участнику специальной военной операции вязаных чебурашек в качестве талисманов. Она связала их для сослуживцев парня. Ранее такой же оберег помогал бойцу в трудных ситуациях.

«Эти подарки боец передаст своим боевым товарищам. На встрече парень рассказал, что у него уже был такой оберег, который прошел с ним самые экстремальные ситуации. Символ детства, добра, тепла, маленький чебурашка всегда напоминал о доме», — написала газета «Жизнь района».

Автор сувениров надеется, что такие презенты помогут участникам СВО почувствовать поддержку тыла. Также активистка передала бойцу вязанные носки.

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Жительница Кусы Челябинской области передала участнику специальной военной операции вязаных чебурашек в качестве талисманов. Она связала их для сослуживцев парня. Ранее такой же оберег помогал бойцу в трудных ситуациях. «Эти подарки боец передаст своим боевым товарищам. На встрече парень рассказал, что у него уже был такой оберег, который прошел с ним самые экстремальные ситуации. Символ детства, добра, тепла, маленький чебурашка всегда напоминал о доме», — написала газета «Жизнь района». Автор сувениров надеется, что такие презенты помогут участникам СВО почувствовать поддержку тыла. Также активистка передала бойцу вязанные носки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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