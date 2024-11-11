В Екатеринбурге парень выпал с балкона 18 этажа. Фото

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Очевидцы накрыли тело молодого человека (архивное фото)
Очевидцы накрыли тело молодого человека (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 11 ноября молодой человек выпал с балкона 18 этажа на улице Вилонова. Об этом рассказал очевидец.

«На улице Вилонова с 18 этажа упал молодой парень. На последнем этаже высотки лежали его вещи», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Парень выпал с высотки на Вилонова
Парень выпал с высотки на Вилонова
Фото:
Тело молодого человека накрыли
Тело молодого человека накрыли
Фото: telegram-канал »Злой Екатеринбург"

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В Екатеринбурге днем 11 ноября молодой человек выпал с балкона 18 этажа на улице Вилонова. Об этом рассказал очевидец. «На улице Вилонова с 18 этажа упал молодой парень. На последнем этаже высотки лежали его вещи», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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