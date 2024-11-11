Очевидцы накрыли тело молодого человека (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 11 ноября молодой человек выпал с балкона 18 этажа на улице Вилонова. Об этом рассказал очевидец.
«На улице Вилонова с 18 этажа упал молодой парень. На последнем этаже высотки лежали его вещи», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Парень выпал с высотки на Вилонова
Тело молодого человека накрыли
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!