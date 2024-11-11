В Свердловской области подскочили зарплаты коммунальщиков

В Свердловской области зарплаты в сфере ЖКХ выросли на 26% за год. Об этом URA.RU сообщили в «Авито Работе». Аналитики выяснили, на каких сотрудников спрос выше и кому из сферы платят больше.
Первое место в топе по величине зарплат заняла профессия плиточника. Этим специалистам стали предлагать на 26% больше — 108,5 тысяч рублей. Штукатурам работодатели готовы платить 104,6 тысяч рублей в среднем (+31%), они стали и одними из самых востребованных в сфере. Число вакансий для профессии выросло на 68%.
На зарплату в 74,1 тысячи рублей могут рассчитывать сантехники (+17% к зарплатному предложению за год). Дворникам в среднем предлагают 42,8 тысячи рублей, их зарплаты также выросли на 31%.
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