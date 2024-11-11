11 ноября 2024

Туристы-экстремалы на квадроциклах увязли в тайге в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы недооценили обстановку в тайге после обильных снегопадов и увязли в снегу (архивное фото) Фото:

Туристы-экстремалы на квадроциклах увязли в снегу в горно-таежной местности Катав-Ивановского района Челябинской области. Спасательная операция длилась более десяти часов, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«Спасатели 11 ноября более десяти часов вели спасательную операцию по эвакуации участников прогулки в стиле Экстрим-OFF ROAD. Группа туристов из Башкирии на квадроциклах совершала прогулку по горно-таежной местности Катав-Ивановского района», — сообщает пресс-служба ПСС в telegram-канале.

Туристы двигались по маршруту от поселка Сухая Атя до села Бедярыш. Техника была заряжена. Однако туристы недооценили обстановку в тайге после обильных снегопадов. В итоге маршрут в 30 километров им не удалось завершить даже за сутки.

Экстремалы попали в непроходимые болота, были вынуждены бросить один квадроцикл, искать место для ночевки в тайге и ждать помощи извне. Спасатели смогли эвакуировать туристов без ущерба для здоровья. Но напомнили, что даже экстремальный отдых должен иметь разумные границы.

Спасательная операция длилась более десяти часов
Спасательная операция длилась более десяти часов
Экстремалы попали в непроходимые болота
Экстремалы попали в непроходимые болота

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Туристы-экстремалы на квадроциклах увязли в снегу в горно-таежной местности Катав-Ивановского района Челябинской области. Спасательная операция длилась более десяти часов, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Спасатели 11 ноября более десяти часов вели спасательную операцию по эвакуации участников прогулки в стиле Экстрим-OFF ROAD. Группа туристов из Башкирии на квадроциклах совершала прогулку по горно-таежной местности Катав-Ивановского района», — сообщает пресс-служба ПСС в telegram-канале. Туристы двигались по маршруту от поселка Сухая Атя до села Бедярыш. Техника была заряжена. Однако туристы недооценили обстановку в тайге после обильных снегопадов. В итоге маршрут в 30 километров им не удалось завершить даже за сутки. Экстремалы попали в непроходимые болота, были вынуждены бросить один квадроцикл, искать место для ночевки в тайге и ждать помощи извне. Спасатели смогли эвакуировать туристов без ущерба для здоровья. Но напомнили, что даже экстремальный отдых должен иметь разумные границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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