Туристы-экстремалы на квадроциклах увязли в тайге в Челябинской области. Фото, видео

12 ноября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Туристы недооценили обстановку в тайге после обильных снегопадов и увязли в снегу (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Туристы-экстремалы на квадроциклах увязли в снегу в горно-таежной местности Катав-Ивановского района Челябинской области. Спасательная операция длилась более десяти часов, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Спасатели 11 ноября более десяти часов вели спасательную операцию по эвакуации участников прогулки в стиле Экстрим-OFF ROAD. Группа туристов из Башкирии на квадроциклах совершала прогулку по горно-таежной местности Катав-Ивановского района», — сообщает пресс-служба ПСС в telegram-канале. Туристы двигались по маршруту от поселка Сухая Атя до села Бедярыш. Техника была заряжена. Однако туристы недооценили обстановку в тайге после обильных снегопадов. В итоге маршрут в 30 километров им не удалось завершить даже за сутки. Экстремалы попали в непроходимые болота, были вынуждены бросить один квадроцикл, искать место для ночевки в тайге и ждать помощи извне. Спасатели смогли эвакуировать туристов без ущерба для здоровья. Но напомнили, что даже экстремальный отдых должен иметь разумные границы. Спасательная операция длилась более десяти часов Telegram-канал «Поисково-спасательной службы Челябинской области» Экстремалы попали в непроходимые болота Telegram-канал «Поисково-спасательной службы Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристы-экстремалы на квадроциклах увязли в снегу в горно-таежной местности Катав-Ивановского района Челябинской области. Спасательная операция длилась более десяти часов, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Спасатели 11 ноября более десяти часов вели спасательную операцию по эвакуации участников прогулки в стиле Экстрим-OFF ROAD. Группа туристов из Башкирии на квадроциклах совершала прогулку по горно-таежной местности Катав-Ивановского района», — сообщает пресс-служба ПСС в telegram-канале. Туристы двигались по маршруту от поселка Сухая Атя до села Бедярыш. Техника была заряжена. Однако туристы недооценили обстановку в тайге после обильных снегопадов. В итоге маршрут в 30 километров им не удалось завершить даже за сутки. Экстремалы попали в непроходимые болота, были вынуждены бросить один квадроцикл, искать место для ночевки в тайге и ждать помощи извне. Спасатели смогли эвакуировать туристов без ущерба для здоровья. Но напомнили, что даже экстремальный отдых должен иметь разумные границы.