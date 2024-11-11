Туристы-экстремалы на квадроциклах увязли в снегу в горно-таежной местности Катав-Ивановского района Челябинской области. Спасательная операция длилась более десяти часов, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.
«Спасатели 11 ноября более десяти часов вели спасательную операцию по эвакуации участников прогулки в стиле Экстрим-OFF ROAD. Группа туристов из Башкирии на квадроциклах совершала прогулку по горно-таежной местности Катав-Ивановского района», — сообщает пресс-служба ПСС в telegram-канале.
Туристы двигались по маршруту от поселка Сухая Атя до села Бедярыш. Техника была заряжена. Однако туристы недооценили обстановку в тайге после обильных снегопадов. В итоге маршрут в 30 километров им не удалось завершить даже за сутки.
Экстремалы попали в непроходимые болота, были вынуждены бросить один квадроцикл, искать место для ночевки в тайге и ждать помощи извне. Спасатели смогли эвакуировать туристов без ущерба для здоровья. Но напомнили, что даже экстремальный отдых должен иметь разумные границы.
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