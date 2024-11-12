12 ноября 2024

В управляющей компании объяснили отсутствие отопления в доме в центре Перми

Жильцам дома без отопления в Перми пересчитают плату за коммунальные услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Подача теплоносителя в дом по улице Ленина, 83 осуществляется пониженных параметров
Подача теплоносителя в дом по улице Ленина, 83 осуществляется пониженных параметров Фото:

В ООО «Управляющая компания ДСТ П», обслуживающем дом по улице Ленина, 83, прокомментировали отсутствие отопления. Как сообщили URA.RU в УК, в дом осуществляется подача теплоносителей пониженных параметров.

«Исполнителем коммунальной услуги для жильцов дома по улице Ленина, 83 является ПАО „Т Плюс“. С начала ноября 2024 года и по состоянию на 15:00 11 ноября 2024 года подача теплоносителя осуществляется пониженных параметров. В связи с этим в доме не обеспечивается нормальная работа систем отопления и подогрева воды. В ПАО „Т Плюс“ неоднократно направлены соответствующие телефонограммы», — пояснили в управляющей компании.

В УК порекомендовали жильцам вызвать представителя ресурсоснабжающей организации для проведения замеров температуры воздуха и составления акта о нарушении. Плату за услуги ненадлежащего качества должны пересчитать.

URA.RU повторно отправило запрос в ПАО «Т Плюс». Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из многоквартирных домов в центре Перми отключили отопление. В квартирах также наблюдается слабый напор горячей воды. О проблемах жильцы рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь». 

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В ООО «Управляющая компания ДСТ П», обслуживающем дом по улице Ленина, 83, прокомментировали отсутствие отопления. Как сообщили URA.RU в УК, в дом осуществляется подача теплоносителей пониженных параметров. «Исполнителем коммунальной услуги для жильцов дома по улице Ленина, 83 является ПАО „Т Плюс“. С начала ноября 2024 года и по состоянию на 15:00 11 ноября 2024 года подача теплоносителя осуществляется пониженных параметров. В связи с этим в доме не обеспечивается нормальная работа систем отопления и подогрева воды. В ПАО „Т Плюс“ неоднократно направлены соответствующие телефонограммы», — пояснили в управляющей компании. В УК порекомендовали жильцам вызвать представителя ресурсоснабжающей организации для проведения замеров температуры воздуха и составления акта о нарушении. Плату за услуги ненадлежащего качества должны пересчитать. URA.RU повторно отправило запрос в ПАО «Т Плюс». Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из многоквартирных домов в центре Перми отключили отопление. В квартирах также наблюдается слабый напор горячей воды. О проблемах жильцы рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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