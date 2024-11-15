ПВО сбили полсотни беспилотников над курортными регионами: карта СВО за 15 ноября

Украинские военные ночью 15 ноября атаковали три региона России и акваторию Азовского моря. Всего был сбит 51 беспилотник противника. Больше всего дронов системы ПВО уничтожили в Краснодарском крае — 36 единиц. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Атака ВСУ на регионы России
По данным Минобороны РФ, ночью 15 ноября над российскими регионами был сбит 51 дрон ВСУ. Так, над Краснодарским краем сбито 36 дронов, над Крымом — три, над Белгородской областью — два и над акваторией Азовского моря — 10 дронов.
Также в Крымском районе на Кубани системы ПВО за ночь сбили не менее 46 беспилотников украинской армии. Глава района Сергей Лесь сообщил, что разрушений и пострадавших не было зафиксировано.
Донецкое направление
ВСУ за сутки 10 раз обстреляли населенные пункты на территории ДНР, выпустив при этом 20 единиц различных боеприпасов. В результате произошедшего ранения получили 14 мирных жителей. Также были повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в военном следственном управлении Следственном комитете по региону.
Также на донецком направлении расчет РСЗО «Град» уничтожил живую силу и склад с боеприпасами ВСУ. Операцию выполнила отдельная гвардейская мотострелковая бригада Южной группировки войск, заявили в Минобороны РФ.
Южнодонецкое направление
Помимо прочего, подразделения беспилотной авиации группировки войск «Восток» с помощью расчета БПЛА Zala навели авиацию на пункт временной дислокации. В результате он был уничтожен бомбами ФАБ-500, сообщили в Минобороны РФ.
Кураховское направление
ВСУ массово пытаются выводить бойцов, оказавшихся в клещах, из Елизаветовки, Анновки и Успеновки. При этом военные бегут по простреливаемым ВС РФ дорогам и несут большие потери в личном составе, сообщили в силовых структурах.
Кроме того, военные России продвинулись в направлении Константинопольского и освободили Антоновку на юго-востоке. Ожидается, что к югу от Курахово в скором времени ВСУ будут взяты в окружение, передает telegram-канал WarGonzo. Помимо прочего, российские военные продолжают давить противника в Дальнем и восточной части Курахово и севернее Богоявленки в районе Трудового, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской Весны».
Покровское направление
ВС РФ ведет штурм Новой Ильинки на покровском участке фронта. Также западнее Ильинки российские военные продвинулись на глубину до 350 метров и вышли на восточную окраину населенного пункта Берестки. В районе Новоселидовки подразделения ВС РФ продвинулись на два километра в ширину и на 1,5 километра в глубину, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской Весны».
Луганское направление
ВС РФ взяли под огневой контроль порядка 10 километров границы ЛНР на севере и юге у населенного пункта Стельмаховка. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные увеличили интенсивность ударов по ВСУ, закрепившись на стратегических высотах.
Времевское направление
В Запорожской области ВС РФ продвинулись за населенный пункт Новодаровка. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что на данный момент бои идут севернее населенного пункта.
Ореховское направление
Группировка войск «Днепр» при помощи расчета РСЗО «Град» пресекла попытку украинской армии провести ротацию пехоты на ореховском участке фронта в Запорожской области. При этом было уничтожено свыше 10 бойцов ВСУ, отметил командир боевой машины с позывным Лама.
Красноармейское направление
В Минобороны РФ сообщили, что танкисты группировки войск «Центр» провели эвакуацию трофейной техники ВСУ — танка — с красноармейского участка в зоне СВО. Танк был подорван на мине, а после этого ликвидирован оператором FPV-дронов.
Курское направление
Группировка войск «Запад» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила замаскированный танк украинской армии в курском приграничье. При этом ВСУ поняли, что их обнаружили и предприняли попытку сменить позицию, но она оказалась не успешной, передали в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, на курском направлении расчеты пушек «Гиацинт-Б» уничтожили скопление пехоты и бронетехнику ВСУ. Для этого группировка войск «Север» провела контрбатарейную борьбу, сообщили в Минобороны.
Помимо прочего, украинские военные подняли в Курской области белый флаг, когда узнали о наступлении ВС РФ. Вся группа ВСУ сдалась в плен, узнав, что российские военные взяли под контроль пять их позиций.
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