За ночь почти полсотни дронов атаковали Крымский район Кубани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Кубани сбили не менее 46 беспилотников ВСУ за ночь
На Кубани сбили не менее 46 беспилотников ВСУ за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Кубани в Крымском районе системы ПВО сбили за ночь не менее 46 БПЛА украинской армии. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь, отметив, что пострадавших и разрушений не обнаружено.

«Не менее 46 беспилотников подавлены за ночь в Крымском районе Кубани», — заявил Лесь. Его слова передает РИА Новости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Кубани в Крымском районе системы ПВО сбили за ночь не менее 46 БПЛА украинской армии. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь, отметив, что пострадавших и разрушений не обнаружено. «Не менее 46 беспилотников подавлены за ночь в Крымском районе Кубани», — заявил Лесь. Его слова передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...