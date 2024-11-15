За ночь почти полсотни дронов атаковали Крымский район Кубани

На Кубани сбили не менее 46 беспилотников ВСУ за ночь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Кубани в Крымском районе системы ПВО сбили за ночь не менее 46 БПЛА украинской армии. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь, отметив, что пострадавших и разрушений не обнаружено.
«Не менее 46 беспилотников подавлены за ночь в Крымском районе Кубани», — заявил Лесь. Его слова передает РИА Новости.
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