Группа солдат ВСУ, вторгшаяся в Курскую область, сдалась в плен, узнав, что российские военные с минимальными потерями взяли под контроль пять позиций украинской армии. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Александр Раполюк.
«Мы сдались без боя. До следующего утра дожидались. Мы там услышали, что ваши ребята взяли пять наших позиций. Практически без потери. Один только несерьезно раненый. Вот и все. Целый взвод практически был уничтожен наш», — приводит ТАСС слова Раполюка.
Он уточнил, что вначале их команду отправили в Курскую область под предлогом смены сослуживцев. Однако к тому времени, когда группа прибыла на указанное место, те бойцы уже погибли.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Они захватили Суджу, из-за чего местное население было вынуждено покинуть город. В ноябре российский президент Владимир Путин пообещал, что Курская область вскоре будет освобождена от украинских захватчиков. Российские войска активизировали наступательные действия в Курской области, прорываясь по всему фронту. Бойцы ВС РФ наносят удар противнику в ряде населенных пунктов и успешно контратакуют, передает RT. Находящаяся в Курской области группировка ВСУ уже превышает по количеству ту, что стоит в Донбассе, сообщает «Царьград».
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