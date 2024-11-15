В ХМАО уменьшилось количество разводов, но увеличилась смертность

В ХМАО за девять месяцев 2024 года число разводов сократилось на 3,8% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В то же время смертность возросла на 7,3%. Такие данные опубликовал «Тюменьстат».
«Число умерших составило 8499 человек, что на 7,3% больше, чем за соответствующий период предыдущего года… В январе-сентябре 2024 года в округе официально зарегистрировали отношения 7843 пары, развелись — 6989 (в январе-сентябре 2023 года — 8847 и 7263 соответственно). На 100 заключенных браков приходится 89 разводов, против 82 в соответствующем периоде 2023», — написано на сайте ведомства.
Помимо этого на 0,7% упал уровень рождаемости — в Югре в этом году появилось на свет 14104 малышей. Также на 10,8% снизился и естественный прирост населения, составив 5605 человек.
Статистика прошлого года была немного лучше. Ее можно посмотреть в нашем материале.
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