Дума Урая собирается лишить мандата депутата Кукушкина после скандала с наркотиками

Дума Урая намерена лишить мандата депутата Артема Кукушкина, который был оштрафован за употребление наркотиков. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«В думе намерены лишить Кукушкина депутатского мандата. Для этого будет проведена комиссия по этике, когда документы о решении суда по его делу будут доступны», — сообщил источник.
Другой источник агентства рассказал, что на данный момент сам Кукушкин документов о сложении депутатских полномочий не подавал. При этом прямо сейчас лишить его мандата в одностороннем порядке невозможно, так как для этого отсутствуют законные основания. «Если речь идет об административном правонарушении, пусть даже за употребление наркотиков, то это не является основанием для принудительного лишения мандата», — сообщил источник.
Получить комментарий самого Кукушкина не удалось, он не отвечает на звонки. В думе ситуацию комментировать отказались.
Ранее URA.RU писало, что Кукушкин был арестован на двое суток за драку со своим помощником. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции было обнаружено три свертка с неизвестным веществом. Позже, по словам источника, депутату присудили штраф в размере четырех тысяч рублей за употребление наркотиков.
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