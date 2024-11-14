14 ноября 2024

Дума Урая собирается лишить мандата депутата Кукушкина после скандала с наркотиками

Депутаты Урая проведут комиссию по этике после скандала с наркотиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Дума Урая проведет комиссию по этики в отношении Кукушкина после скандала с наркотиками
Дума Урая проведет комиссию по этики в отношении Кукушкина после скандала с наркотиками Фото:

Дума Урая намерена лишить мандата депутата Артема Кукушкина, который был оштрафован за употребление наркотиков. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В думе намерены лишить Кукушкина депутатского мандата. Для этого будет проведена комиссия по этике, когда документы о решении суда по его делу будут доступны», — сообщил источник.

Другой источник агентства рассказал, что на данный момент сам Кукушкин документов о сложении депутатских полномочий не подавал. При этом прямо сейчас лишить его мандата в одностороннем порядке невозможно, так как для этого отсутствуют законные основания. «Если речь идет об административном правонарушении, пусть даже за употребление наркотиков, то это не является основанием для принудительного лишения мандата», — сообщил источник.

Получить комментарий самого Кукушкина не удалось, он не отвечает на звонки. В думе ситуацию комментировать отказались.

Ранее URA.RU писало, что Кукушкин был арестован на двое суток за драку со своим помощником. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции было обнаружено три свертка с неизвестным веществом. Позже, по словам источника, депутату присудили штраф в размере четырех тысяч рублей за употребление наркотиков.

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Дума Урая намерена лишить мандата депутата Артема Кукушкина, который был оштрафован за употребление наркотиков. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В думе намерены лишить Кукушкина депутатского мандата. Для этого будет проведена комиссия по этике, когда документы о решении суда по его делу будут доступны», — сообщил источник. Другой источник агентства рассказал, что на данный момент сам Кукушкин документов о сложении депутатских полномочий не подавал. При этом прямо сейчас лишить его мандата в одностороннем порядке невозможно, так как для этого отсутствуют законные основания. «Если речь идет об административном правонарушении, пусть даже за употребление наркотиков, то это не является основанием для принудительного лишения мандата», — сообщил источник. Получить комментарий самого Кукушкина не удалось, он не отвечает на звонки. В думе ситуацию комментировать отказались. Ранее URA.RU писало, что Кукушкин был арестован на двое суток за драку со своим помощником. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции было обнаружено три свертка с неизвестным веществом. Позже, по словам источника, депутату присудили штраф в размере четырех тысяч рублей за употребление наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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