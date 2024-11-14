14 ноября 2024

Мэрия Сургута сделала заявление из-за скандала с комнатой для намаза в топовом вузе

Мэрия Сургута опровергла фейки, связанные с комнатой для намаза в СурГУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Сургута опровергла фейки, связанные с комнатой для намаза в СурГУ
Мэрия Сургута опровергла фейки, связанные с комнатой для намаза в СурГУ Фото:

Администрация Сургута (ХМАО) опровергла информацию, что руководство Сургутского госуниверситета (СурГУ) якобы отказало студентам-мусульманам в предоставлении комнаты для совершения намаза. По результат проверки правоохранительных органов фейки не подтвердились, сообщила городская мэрия в своем telegram-канале.

«Правоохранительными органами проведена проверка информации, распространяемой в соцсетях о том, что руководство СурГУ отказало иностранным студентам-мусульманам в предоставлении молельной комнаты. Факты, излагаемые в многочисленных сообщениях — фейки, которые в ходе проверки не нашли своего подтверждения», — заявила мэрия Сургута.

Скандал в СурГУ разразился после того, как иностранные студенты якобы пожаловались на необходимость молиться под лестницами, либо в других укромных местах, подальше от глаз остальных студентов и преподавателей. Поэтому они просили об отдельном помещении. Однако вуз в свою очередь заявил, что является светским заведением.

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Администрация Сургута (ХМАО) опровергла информацию, что руководство Сургутского госуниверситета (СурГУ) якобы отказало студентам-мусульманам в предоставлении комнаты для совершения намаза. По результат проверки правоохранительных органов фейки не подтвердились, сообщила городская мэрия в своем telegram-канале. «Правоохранительными органами проведена проверка информации, распространяемой в соцсетях о том, что руководство СурГУ отказало иностранным студентам-мусульманам в предоставлении молельной комнаты. Факты, излагаемые в многочисленных сообщениях — фейки, которые в ходе проверки не нашли своего подтверждения», — заявила мэрия Сургута. Скандал в СурГУ разразился после того, как иностранные студенты якобы пожаловались на необходимость молиться под лестницами, либо в других укромных местах, подальше от глаз остальных студентов и преподавателей. Поэтому они просили об отдельном помещении. Однако вуз в свою очередь заявил, что является светским заведением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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