Мэрия Сургута сделала заявление из-за скандала с комнатой для намаза в топовом вузе

Администрация Сургута (ХМАО) опровергла информацию, что руководство Сургутского госуниверситета (СурГУ) якобы отказало студентам-мусульманам в предоставлении комнаты для совершения намаза. По результат проверки правоохранительных органов фейки не подтвердились, сообщила городская мэрия в своем telegram-канале.
«Правоохранительными органами проведена проверка информации, распространяемой в соцсетях о том, что руководство СурГУ отказало иностранным студентам-мусульманам в предоставлении молельной комнаты. Факты, излагаемые в многочисленных сообщениях — фейки, которые в ходе проверки не нашли своего подтверждения», — заявила мэрия Сургута.
Скандал в СурГУ разразился после того, как иностранные студенты якобы пожаловались на необходимость молиться под лестницами, либо в других укромных местах, подальше от глаз остальных студентов и преподавателей. Поэтому они просили об отдельном помещении. Однако вуз в свою очередь заявил, что является светским заведением.
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