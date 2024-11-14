Правительство ХМАО обновило состав оргкомитета кинофестиваля «Дух огня»

В новый состав оргкомитета кинофестиваля «Дух огня» вошли два вице-губернатора ХМАО Елена Майер и Анатолий Уткин, глава департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов, мэр Ханты-Мансийка Максим Ряшин и замгендиректора ПАО «Газпром нефть» по корпоративным вопросам Александр Дыбаль. Информация об этом опубликована на сайте югорского правительства.
«Обновлен состав организационного комитета фестиваля. В него включены: начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию публичного акционерного общества „Газпром нефть“ Александр Дыбаль, заместители губернатора Югры Елена Майер и Анатолий Уткин, директор департамента внутренней политики Югры Кирилл Харитонов и глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин», — следует из сообщения.
Президентом фестиваля остался режиссер Эмир Кустурица. А его заместителем — Мария Зверева.
Совещание с обновленным составом команды провел губернатор ХМАО Руслан Кухарук. На нем было принято решение расширить программу «Духа огня» в связи с празднованием 80-летия Великой Победы в 2025 году. Сам фестиваль пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта.
Ежегодно начинающие режиссеры показывают свои дебютные киноленты на «Духе огня». Фестиваль организуют при поддержке правительства ХМАО.
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