14 ноября 2024

Правительство ХМАО обновило состав оргкомитета кинофестиваля «Дух огня»

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел совещание с обновленным оргкомитетом «Духа огня»
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел совещание с обновленным оргкомитетом «Духа огня» Фото:

В новый состав оргкомитета кинофестиваля «Дух огня» вошли два вице-губернатора ХМАО Елена Майер и Анатолий Уткин, глава департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов, мэр Ханты-Мансийка Максим Ряшин и замгендиректора ПАО «Газпром нефть» по корпоративным вопросам Александр Дыбаль. Информация об этом опубликована на сайте югорского правительства.

«Обновлен состав организационного комитета фестиваля. В него включены: начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию публичного акционерного общества „Газпром нефть“ Александр Дыбаль, заместители губернатора Югры Елена Майер и Анатолий Уткин, директор департамента внутренней политики Югры Кирилл Харитонов и глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин», — следует из сообщения.

Президентом фестиваля остался режиссер Эмир Кустурица. А его заместителем — Мария Зверева.

Совещание с обновленным составом команды провел губернатор ХМАО Руслан Кухарук. На нем было принято решение расширить программу «Духа огня» в связи с празднованием 80-летия Великой Победы в 2025 году. Сам фестиваль пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта.

Ежегодно начинающие режиссеры показывают свои дебютные киноленты на «Духе огня». Фестиваль организуют при поддержке правительства ХМАО.

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В новый состав оргкомитета кинофестиваля «Дух огня» вошли два вице-губернатора ХМАО Елена Майер и Анатолий Уткин, глава департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов, мэр Ханты-Мансийка Максим Ряшин и замгендиректора ПАО «Газпром нефть» по корпоративным вопросам Александр Дыбаль. Информация об этом опубликована на сайте югорского правительства. «Обновлен состав организационного комитета фестиваля. В него включены: начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию публичного акционерного общества „Газпром нефть“ Александр Дыбаль, заместители губернатора Югры Елена Майер и Анатолий Уткин, директор департамента внутренней политики Югры Кирилл Харитонов и глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин», — следует из сообщения. Президентом фестиваля остался режиссер Эмир Кустурица. А его заместителем — Мария Зверева. Совещание с обновленным составом команды провел губернатор ХМАО Руслан Кухарук. На нем было принято решение расширить программу «Духа огня» в связи с празднованием 80-летия Великой Победы в 2025 году. Сам фестиваль пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. Ежегодно начинающие режиссеры показывают свои дебютные киноленты на «Духе огня». Фестиваль организуют при поддержке правительства ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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