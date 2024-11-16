16 ноября 2024

Один из богатейших пермских депутатов запустит национальный магазин «на колесах»

Депутат Алексей Петров: «Это будет островок фермерской, кудымкарской продукции»
© Служба новостей «URA.RU»
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В магазине будет продаваться колбаса, произведенная на предприятиях Петрова
В магазине будет продаваться колбаса, произведенная на предприятиях Петрова Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров сообщил, что планирует запустить в Перми свой магазин в фуд-траке. В магазине «на колесах» будут продавать продукты питания, произведенные на предприятиях парламентария.

«Петров разместил заказ на изготовление восьмиметрового фуд-трака на российском заводе Mobitruck. Получить готовый фуд-трак бизнесмен рассчитывает к апрелю. По задумке Алексея Петрова, внутри магазина „на колесах“ будет находиться продавец, необходимое оборудование, товары, туда смогут заходить покупатели», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уточняется, что в Кудымкаре у предпринимателя уже действуют четыре фуд-трака по продаже готовой еды.

Петров учредитель ООО «Маркетинг», которое управляет несколькими кафе, рестораном национальной кухни и магазинами в Кудымкаре и Перми. По итогам 2021 года (начиная с 2023 года депутаты вправе не афишировать свои доходы) Петров вошел в число самых богатых депутатов заксобрания Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Петров наладит выпуск колотого шоколада с ягодами и расширит свое действующее производство сыра в Кудымкаре. Колотый шоколад станут выпускать с добавками клюквы, брусники, орехов и других местных продуктов.

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Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров сообщил, что планирует запустить в Перми свой магазин в фуд-траке. В магазине «на колесах» будут продавать продукты питания, произведенные на предприятиях парламентария. «Петров разместил заказ на изготовление восьмиметрового фуд-трака на российском заводе Mobitruck. Получить готовый фуд-трак бизнесмен рассчитывает к апрелю. По задумке Алексея Петрова, внутри магазина „на колесах“ будет находиться продавец, необходимое оборудование, товары, туда смогут заходить покупатели», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уточняется, что в Кудымкаре у предпринимателя уже действуют четыре фуд-трака по продаже готовой еды. Петров учредитель ООО «Маркетинг», которое управляет несколькими кафе, рестораном национальной кухни и магазинами в Кудымкаре и Перми. По итогам 2021 года (начиная с 2023 года депутаты вправе не афишировать свои доходы) Петров вошел в число самых богатых депутатов заксобрания Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Петров наладит выпуск колотого шоколада с ягодами и расширит свое действующее производство сыра в Кудымкаре. Колотый шоколад станут выпускать с добавками клюквы, брусники, орехов и других местных продуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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