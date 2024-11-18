В ХМАО планируют создать венчурный фонд

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В ХМАО планируют создание венчурного фонда
В ХМАО планируют создание венчурного фонда Фото:

В ХМАО создадут собственный венчурный фонд. Об этом сообщил Дмитрий Рябых, генеральный директор консалтинговой компании «Альтинвест» и ведущий эксперт в области инвестиционного анализа, выступая на Югорском экономическом форуме. По словам эксперта, создание фонда обсуждалось давно.

«Этот вопрос долго обсуждался, но сейчас все решительнее звучит, что в Югре все-таки будет создаваться собственный венчурный фонд. Это важно с точки зрения привлечения частных венчурных инвесторов», — отметил Рябых.

Инициатива направлена на поддержку стартапов, развитие инноваций и создание новых бизнес-возможностей в округе. Фонд станет площадкой для привлечения инвестиций. Эксперт выразил мнение, что «ЮНИТИ ПАРК», который создается в Сургуте, тоже будет иметь прямое отношение к венчурному фонду.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО оценили размер инвестиций, подписанных на ПМЭФ. Врио округа Руслан Кухарук заявил, что речь идет о контрактах на сумму более 70 миллиардов рублей.

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В ХМАО создадут собственный венчурный фонд. Об этом сообщил Дмитрий Рябых, генеральный директор консалтинговой компании «Альтинвест» и ведущий эксперт в области инвестиционного анализа, выступая на Югорском экономическом форуме. По словам эксперта, создание фонда обсуждалось давно. «Этот вопрос долго обсуждался, но сейчас все решительнее звучит, что в Югре все-таки будет создаваться собственный венчурный фонд. Это важно с точки зрения привлечения частных венчурных инвесторов», — отметил Рябых. Инициатива направлена на поддержку стартапов, развитие инноваций и создание новых бизнес-возможностей в округе. Фонд станет площадкой для привлечения инвестиций. Эксперт выразил мнение, что «ЮНИТИ ПАРК», который создается в Сургуте, тоже будет иметь прямое отношение к венчурному фонду. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО оценили размер инвестиций, подписанных на ПМЭФ. Врио округа Руслан Кухарук заявил, что речь идет о контрактах на сумму более 70 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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