В ХМАО планируют создать венчурный фонд

В ХМАО создадут собственный венчурный фонд. Об этом сообщил Дмитрий Рябых, генеральный директор консалтинговой компании «Альтинвест» и ведущий эксперт в области инвестиционного анализа, выступая на Югорском экономическом форуме. По словам эксперта, создание фонда обсуждалось давно.
«Этот вопрос долго обсуждался, но сейчас все решительнее звучит, что в Югре все-таки будет создаваться собственный венчурный фонд. Это важно с точки зрения привлечения частных венчурных инвесторов», — отметил Рябых.
Инициатива направлена на поддержку стартапов, развитие инноваций и создание новых бизнес-возможностей в округе. Фонд станет площадкой для привлечения инвестиций. Эксперт выразил мнение, что «ЮНИТИ ПАРК», который создается в Сургуте, тоже будет иметь прямое отношение к венчурному фонду.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО оценили размер инвестиций, подписанных на ПМЭФ. Врио округа Руслан Кухарук заявил, что речь идет о контрактах на сумму более 70 миллиардов рублей.
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