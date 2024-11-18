УФАС заинтересовали недостоверные данные о врачах медцентра в Челябинске

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
Антимонопольная служба усмотрела в действиях медцентра признаки недобросовестной конкуренции Фото:

Фирму из Челябинска ООО «Онкоцентр ММЦ» заподозрили публикации недостоверных сведений о специалистах. Медицинский центр разместил на своем сайте данные о сотрудниках, которые фактически в организации не работают. Об этом сообщили в Челябинском отделении Федеральной антимонопольной службы России.

«Службой установлено, что в рубрике „Специалисты“ на главной странице сайта размещена информация о сотрудниках онкоцентра с их фотографиями. Однако некоторые из указанных на сайте лиц осуществляют свою трудовую деятельность в учреждении здравоохранения, а не в онкоцентре», — рассказали в пресс-службе УФАС.

Антимонопольная служба указала на недостоверность этих данных и то, что они могут ввести клиентов в заблуждение. В действиях медцентра эксперты усмотрели признаки недобросовестной конкуренции. УФАС выдала фирме предупреждение о прекращении противоправных действий. В противном случае в отношении организации возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Как URA.RU писало ранее, УФАС Кургана обратило внимание на клинику «АльфаМед», которая утверждала на своем сайте, что она «лучшая в городе». УФАС выдало предупреждение фирме, а она в свою очередь спорные определения с сайта удалила.

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Фирму из Челябинска ООО «Онкоцентр ММЦ» заподозрили публикации недостоверных сведений о специалистах. Медицинский центр разместил на своем сайте данные о сотрудниках, которые фактически в организации не работают. Об этом сообщили в Челябинском отделении Федеральной антимонопольной службы России. «Службой установлено, что в рубрике „Специалисты“ на главной странице сайта размещена информация о сотрудниках онкоцентра с их фотографиями. Однако некоторые из указанных на сайте лиц осуществляют свою трудовую деятельность в учреждении здравоохранения, а не в онкоцентре», — рассказали в пресс-службе УФАС. Антимонопольная служба указала на недостоверность этих данных и то, что они могут ввести клиентов в заблуждение. В действиях медцентра эксперты усмотрели признаки недобросовестной конкуренции. УФАС выдала фирме предупреждение о прекращении противоправных действий. В противном случае в отношении организации возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства. Как URA.RU писало ранее, УФАС Кургана обратило внимание на клинику «АльфаМед», которая утверждала на своем сайте, что она «лучшая в городе». УФАС выдало предупреждение фирме, а она в свою очередь спорные определения с сайта удалила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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