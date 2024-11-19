Власти избавят учителей от бумажной волокиты в школах. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил на стратегической сессии «О качестве общего и профессионального образования» снижение бюрократической нагрузки на преподавателей. Как объяснили URA.RU эксперты, отказ от излишней отчетности в учебных заведениях позволит педагогам сосредоточиться на оттачивании профессиональных навыков.
Мишустин во вступительном слове поздравил всех, кто посвятил свою жизнь работе со студентами, с Днем преподавателей высшей школы. Он подчеркнул, что вузам нужно направить усилия на профессиональную подготовку кадров, которые бы максимально отвечали потребностям экономики и социальной сферы. Это будет способствовать реализации национальных целей и задач, в первую очередь — достижению промышленного, финансового, технологического и научного суверенитета, отметил Мишустин.
Председатель правительства подвел пятилетние итоги работы в этой сфере. В рамках двух масштабных национальных проектов «Образование» и «Наука и университеты» выполнен самый широкий комплекс профильных мероприятий, на которые из бюджета выделили почти 1,3 трлн рублей, напомнил он. «За счет этих средств по всей стране улучшили инфраструктуру. Отремонтировали и построили тысячи учреждений — от детских садов до высших учебных заведений. Оснастили их современным оборудованием, всем, что нужно для полноценного обучения», — рассказал премьер.
Власти проделали большую работу, но итоги обратной связи от родителей, учеников и студентов, учителей и преподавателей говорят, что остается достаточно большой запрос на повышение качества отечественного образования, сообщил Мишустин.
«Также есть серьезные проблемы — это высокая бюрократическая нагрузка на педагогов и их нехватка в целом ряде регионов. Уже принят ряд системных решений по совершенствованию этой сферы», — уточнил глава правительства.
Премьер-министр затронул тему бюрократии в школах, поскольку планирует вывести образование в России на международный уровень и сделать его конкурентоспособным, а бумажная волокита этому препятствует, объяснил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Мишустин отвечает на запрос, который идет от самих учителей. Обязанность за все отчитываться мешает им концентрироваться на самом главном — на обучении детей. Но это касается и профессионального образования. Если у преподавателя появляется больше свободного времени, он его использует для оттачивания своих навыков и для исследовательской деятельности в области своего научного интереса», — отметил эксперт.
Решить проблему с бюрократией в школах и вузах частично помогут новые компьютерные технологии и цифровизация, на которой специализируется глава правительства, но бумажную работу, возможно, будут уменьшать и ослаблением контроля за педагогами, считает политолог. «Добиться высокого качества образования ведением отчетности не получится. Правительство понимает, что бюрократия убивает творческий подход к образованию, поэтому принимает меры по ее устранению», — резюмировал Калачев.
Необходимость заполнять большое количество бумаг изнуряет педагогов и мешает учебному процессу, подтвердил заслуженный учитель России Александр Снегуров. По его словам, часть урока урезается из-за необходимости фиксировать, кто болен ОРВИ и кто не пришел в школу. Приходится перед занятием проводить, по сути, небольшой медосмотр. Физически всех проверить невозможно, поэтому многие это условие не выполняют, иначе времени на сам урок не останется, отметил он. Победитель конкурса «Учитель года России — 2004» Андрей Лукутин, в свою очередь, рассказал, что в его школе документооборот уже автоматизирован и цифровизирован — трудиться помогает сервис «Московская электронная школа». «Когда-то бюрократия была, но сейчас ее у нас нет. Моя задача — войти в класс и учить детей. Возможно, под этот стандарт будут подгонять и другие учебные заведения — в том числе в регионах», — поделился мнением педагог.
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