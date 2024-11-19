В Екатеринбурге на улице Ленина, 36 мужчина припарковался прямо на тротуаре, перепугав прохожих. Это произошло на глазах читателя URA.RU.
«Он ехал по дороге и начал притормаживать, а затем стал заворачивать на тротуар. Прохожие опешили от такого. А мужчина спокойно включил аварийку, вышел из авто и пошел в кафе», — сказал собеседник агентства. По его словам, в Kia Sportage также был пассажир.
В екатеринбургской ГАИ сообщили URA.RU, что организовали проверку. По данным источника агентства, машина принадлежит некому Алексею Г. Ему около 40 лет.
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