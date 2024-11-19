19 ноября 2024

Наглец на иномарке встал посреди тротуара в центре Екатеринбурга, перепугав прохожих. Видео

Автохам припарковался на тротуаре в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Все произошло на Ленина, 36
Все произошло на Ленина, 36 Фото:

В Екатеринбурге на улице Ленина, 36 мужчина припарковался прямо на тротуаре, перепугав прохожих. Это произошло на глазах читателя URA.RU.

«Он ехал по дороге и начал притормаживать, а затем стал заворачивать на тротуар. Прохожие опешили от такого. А мужчина спокойно включил аварийку, вышел из авто и пошел в кафе», — сказал собеседник агентства. По его словам, в Kia Sportage также был пассажир.

В екатеринбургской ГАИ сообщили URA.RU, что организовали проверку. По данным источника агентства, машина принадлежит некому Алексею Г. Ему около 40 лет.

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В Екатеринбурге на улице Ленина, 36 мужчина припарковался прямо на тротуаре, перепугав прохожих. Это произошло на глазах читателя URA.RU. «Он ехал по дороге и начал притормаживать, а затем стал заворачивать на тротуар. Прохожие опешили от такого. А мужчина спокойно включил аварийку, вышел из авто и пошел в кафе», — сказал собеседник агентства. По его словам, в Kia Sportage также был пассажир. В екатеринбургской ГАИ сообщили URA.RU, что организовали проверку. По данным источника агентства, машина принадлежит некому Алексею Г. Ему около 40 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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