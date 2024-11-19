19 ноября 2024

Екатеринбуржец накормил скандального шеф-повара Ивлева сырым блюдом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
Ивлев не оценил блюдо екатеринбуржца Фото:

Екатеринбуржец Олег Кеткин накормил сырым блюдом шеф-повара Константина Ивлева в новом выпуске шоу «Молодые ножи». Мужчина не прошел в финал. Выпуск с екатеринбуржцем появился 19 ноября на «Пятнице!».

Во втором этапе шоу участникам нужно было приготовить блюдо, главным ингредиентом которого стало сливочное масло. Олег решил, что сделает киш лорен с кроликом. Константин Ивлев оценил задумку участника, но поменял мнение после того, как попробовал. «У тебя здесь сырое тесто! Перелил масла, и оно не схватилось, не пропеклось», — сказал шеф-повар.

Екатеринбуржец не расстроился из-за проигрыша и поблагодарил Ивлева. «В любом случае я рад, что получил такой опыт и дошел до второго этапа. Константин Ивлев показал мне зоны роста», — поделился впечатлениями мужчина.

В первом этапе участникам необходимо было отгадать блюдо закрытыми глазами и приготовить его. Екатеринбуржцу попалось французское блюдо «флуты». Олег не угадал и решил, что перед ним сырный суп. Он прошел во второй этап с натяжкой.

Ранее URA.RU рассказало, что 25-летний парень работает поваром около пяти лет. Олег Кеткин специализируется на русской, французской и «фьюжн» кухнях.

Олег приготовил киш лорен с кроликом, но тесто оказалось сырым
Олег приготовил киш лорен с кроликом, но тесто оказалось сырым
Фото:
В первом этапе Екатеринбуржец приготовил сырный суп, вместо блюда «флуты»
В первом этапе Екатеринбуржец приготовил сырный суп, вместо блюда «флуты»
Фото:

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Екатеринбуржец Олег Кеткин накормил сырым блюдом шеф-повара Константина Ивлева в новом выпуске шоу «Молодые ножи». Мужчина не прошел в финал. Выпуск с екатеринбуржцем появился 19 ноября на «Пятнице!». Во втором этапе шоу участникам нужно было приготовить блюдо, главным ингредиентом которого стало сливочное масло. Олег решил, что сделает киш лорен с кроликом. Константин Ивлев оценил задумку участника, но поменял мнение после того, как попробовал. «У тебя здесь сырое тесто! Перелил масла, и оно не схватилось, не пропеклось», — сказал шеф-повар. Екатеринбуржец не расстроился из-за проигрыша и поблагодарил Ивлева. «В любом случае я рад, что получил такой опыт и дошел до второго этапа. Константин Ивлев показал мне зоны роста», — поделился впечатлениями мужчина. В первом этапе участникам необходимо было отгадать блюдо закрытыми глазами и приготовить его. Екатеринбуржцу попалось французское блюдо «флуты». Олег не угадал и решил, что перед ним сырный суп. Он прошел во второй этап с натяжкой. Ранее URA.RU рассказало, что 25-летний парень работает поваром около пяти лет. Олег Кеткин специализируется на русской, французской и «фьюжн» кухнях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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