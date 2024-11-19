На Серовском тракте насмерть сбили мужчину, которого разыскивали полицейские

На Серовском тракте 19 ноября в 17:20 насмерть сбили мужчину, которого с утра искали волонтеры и полиция. О ДТП сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В Верхнепышминском районе в 17:20 водитель Haval F7, двигаясь в сторону города Екатеринбурга допустил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. От полученных травм 56-летний пешеход скончался на месте», — следует из сообщения.
Погибшим оказался Николай Витковский. Мужчина находился в больнице на лечении после перенесенного инсульта. Утром 19 ноября он ушел в неизвестном направлении.
Мужчину разыскивали волонтеры из поискового отряда «Прорыв» и полиция. За рулем автомобиля находился 58-летний водитель. Он рассказал автоинспекторам, что не заметил мужчину.
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