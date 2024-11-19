19 ноября 2024

На Серовском тракте насмерть сбили мужчину, которого разыскивали полицейские

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регулировщик дорожного движения. Курган, регулировщик дорожного движения, дпс, регулировщик движения
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку на месте происшествия (архивное фото) Фото:

На Серовском тракте 19 ноября в 17:20 насмерть сбили мужчину, которого с утра искали волонтеры и полиция. О ДТП сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В Верхнепышминском районе в 17:20 водитель Haval F7, двигаясь в сторону города Екатеринбурга допустил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. От полученных травм 56-летний пешеход скончался на месте», — следует из сообщения.

Погибшим оказался Николай Витковский. Мужчина находился в больнице на лечении после перенесенного инсульта. Утром 19 ноября он ушел в неизвестном направлении.

Мужчину разыскивали волонтеры из поискового отряда «Прорыв» и полиция. За рулем автомобиля находился 58-летний водитель. Он рассказал автоинспекторам, что не заметил мужчину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Серовском тракте 19 ноября в 17:20 насмерть сбили мужчину, которого с утра искали волонтеры и полиция. О ДТП сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В Верхнепышминском районе в 17:20 водитель Haval F7, двигаясь в сторону города Екатеринбурга допустил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. От полученных травм 56-летний пешеход скончался на месте», — следует из сообщения. Погибшим оказался Николай Витковский. Мужчина находился в больнице на лечении после перенесенного инсульта. Утром 19 ноября он ушел в неизвестном направлении. Мужчину разыскивали волонтеры из поискового отряда «Прорыв» и полиция. За рулем автомобиля находился 58-летний водитель. Он рассказал автоинспекторам, что не заметил мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...