19 ноября 2024

Раскрыта тайна исчезновения девушки в хиджабе в Екатеринбурге

Девушка в хиджабе поругалась с родителями и пропала в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-профессиональная ориентация школьников. Курган, хиджаб
Девушка числится в медицинском колледже (архивное фото) Фото:

Девушка в хиджабе, которую сутки искали в Екатеринбурге, ушла из дома из-за ссоры с родителями. Те не отпускали ее на день рождения к подруге, сообщил источник URA.RU.

«17-летняя девушка под предлогом вынести мусор вышла из дома 18 ноября и не вернулась. Нашли ее у подруги в квартире на улице Белореченской. Там отмечался день рождения», — сказал собеседник агентства. Известно, что девушка числится в медицинском колледже.

Поисковая операция развернулась 19 ноября. Студентку искали волонтеры и полицейские.

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Девушка в хиджабе, которую сутки искали в Екатеринбурге, ушла из дома из-за ссоры с родителями. Те не отпускали ее на день рождения к подруге, сообщил источник URA.RU. «17-летняя девушка под предлогом вынести мусор вышла из дома 18 ноября и не вернулась. Нашли ее у подруги в квартире на улице Белореченской. Там отмечался день рождения», — сказал собеседник агентства. Известно, что девушка числится в медицинском колледже. Поисковая операция развернулась 19 ноября. Студентку искали волонтеры и полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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