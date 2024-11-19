Раскрыта тайна исчезновения девушки в хиджабе в Екатеринбурге

Девушка числится в медицинском колледже (архивное фото)
Девушка в хиджабе, которую сутки искали в Екатеринбурге, ушла из дома из-за ссоры с родителями. Те не отпускали ее на день рождения к подруге, сообщил источник URA.RU.
«17-летняя девушка под предлогом вынести мусор вышла из дома 18 ноября и не вернулась. Нашли ее у подруги в квартире на улице Белореченской. Там отмечался день рождения», — сказал собеседник агентства. Известно, что девушка числится в медицинском колледже.
Поисковая операция развернулась 19 ноября. Студентку искали волонтеры и полицейские.
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