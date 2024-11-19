Вскрылись новые подробности скандала с голой гимназисткой в Екатеринбурге

Руководство екатеринбургской гимназии №8 удалило видео с раздетой ученицей

20 ноября 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Инцидент со школьницами произошел на прошлой неделе, известно о нем стало спустя несколько дней Фото: Анна Майорова © URA.RU Ученицу «дягилевской» гимназии Екатеринбурга не принуждали раздеваться для видео, а сам ролик усилиями руководства учреждения, не вышел за пределы частных переписок (это позволило предотвратить буллинг). Такую версию URA.RU озвучил источник, знакомый с предварительными результатами внутреннего расследования. «[Девочку] не принуждали сниматься для ролика. Каким-то образом видео оказалось в частных переписках. Когда информация об этом дошла до администрации гимназии, оперативно собрали педагогов, родителей, а тех, у кого было видео, заставили его удалить — чтобы оно не ушло в чаты. Так удалось избежать буллинга», — поделился собеседник агентства. А другой источник отметил, что «административной командой предприняты меры и спланирована работа по установлению благоприятных взаимоотношений детей». Скандал разразился днем 18 ноября. Источник URA.RU тогда рассказывал, что девочку якобы заставили снять с себя одежду, а потом — когда ролик якобы стал достоянием широкого круга подростков — ее, как утверждалось, затравили. Директора Наталью Швидко вызывали в прокуратуру, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученицу «дягилевской» гимназии Екатеринбурга не принуждали раздеваться для видео, а сам ролик усилиями руководства учреждения, не вышел за пределы частных переписок (это позволило предотвратить буллинг). Такую версию URA.RU озвучил источник, знакомый с предварительными результатами внутреннего расследования. «[Девочку] не принуждали сниматься для ролика. Каким-то образом видео оказалось в частных переписках. Когда информация об этом дошла до администрации гимназии, оперативно собрали педагогов, родителей, а тех, у кого было видео, заставили его удалить — чтобы оно не ушло в чаты. Так удалось избежать буллинга», — поделился собеседник агентства. А другой источник отметил, что «административной командой предприняты меры и спланирована работа по установлению благоприятных взаимоотношений детей». Скандал разразился днем 18 ноября. Источник URA.RU тогда рассказывал, что девочку якобы заставили снять с себя одежду, а потом — когда ролик якобы стал достоянием широкого круга подростков — ее, как утверждалось, затравили. Директора Наталью Швидко вызывали в прокуратуру, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.