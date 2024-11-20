Свердловский бизнесмен раскрыл подноготную шоу «Давай поженимся»

Снявшийся в «Давай поженимся» свердловский бизнесмен расстался с невестой

20 ноября 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Герман Меньщиков активно обсуждает с людьми свое участие в «Давай поженимся» в соцсетях Фото: страница Германа Меньщикова во «ВКонтакте» Бизнесмен Герман Меньщиков из Новоуральска (Свердловская область) рассказал, что на шоу «Давай поженимся» шел не только за любовью, но и ради того, чтобы ему было проще начать карьеру модели. Также мужчина поделился с подписчиками в соцсетях, что на проекте бывают провокации, а участники иногда не знают, что их ждет на съемочной площадке. «Возможно, кому-то интересно, как можно попасть на передачу. А возможно, кто-то мечтает сделать себе карьеру в шоу-бизнесе. Для меня лично это огромный шаг вперед и очередной опыт», — прокомментировал свой поход на передачу Герман и рассказал, что в этом году он заключил договор с модельным агентством. Несмотря на то что свердловчанин покорил сердце 35-летней челябинки Елены, отношения с ней не сложились. Девушка призналась, что до сих пор любит бывшего возлюбленного, с которым была в ссоре, поэтому она вернулась к нему. При этом уралочка продолжает комментировать посты Германа и просить не выставлять их совместные видео с шоу. «Если бы я тебя не выбрала, никакой бы популярности у тебя не было! Я там была как главная героиня, а тебя не взяли на передачу главным героем, потому что ты на это не тянешь! Меня попросили выбрать хоть кого-то, поэтому я тебя выбрала! А я люблю своего мужчину! И очень жалею, что поехала на эту передачу», — пишет Елена. Говоря о съемках, уралец упомянул, что без провокаций не обошлось, ведь без них шоу не наберет рейтинги. Например, до съемок проговаривается один сценарий, на деле он бывает другой. При этом все сюрпризы, которые устраивают женихи, строго согласовываются с режиссерами и редакторами, но о них участники узнают на сцене перед съемками. На шоу бизнесмен удивил ведущую Ларису Гузееву рассказом, как он застал супругу с любовником, а вместо слов извинений она выставила его за дверь. О мужчине известно, что он работает владельцем службы доставки и руководителем спортивной молодежной организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен Герман Меньщиков из Новоуральска (Свердловская область) рассказал, что на шоу «Давай поженимся» шел не только за любовью, но и ради того, чтобы ему было проще начать карьеру модели. Также мужчина поделился с подписчиками в соцсетях, что на проекте бывают провокации, а участники иногда не знают, что их ждет на съемочной площадке. «Возможно, кому-то интересно, как можно попасть на передачу. А возможно, кто-то мечтает сделать себе карьеру в шоу-бизнесе. Для меня лично это огромный шаг вперед и очередной опыт», — прокомментировал свой поход на передачу Герман и рассказал, что в этом году он заключил договор с модельным агентством. Несмотря на то что свердловчанин покорил сердце 35-летней челябинки Елены, отношения с ней не сложились. Девушка призналась, что до сих пор любит бывшего возлюбленного, с которым была в ссоре, поэтому она вернулась к нему. При этом уралочка продолжает комментировать посты Германа и просить не выставлять их совместные видео с шоу. «Если бы я тебя не выбрала, никакой бы популярности у тебя не было! Я там была как главная героиня, а тебя не взяли на передачу главным героем, потому что ты на это не тянешь! Меня попросили выбрать хоть кого-то, поэтому я тебя выбрала! А я люблю своего мужчину! И очень жалею, что поехала на эту передачу», — пишет Елена. Говоря о съемках, уралец упомянул, что без провокаций не обошлось, ведь без них шоу не наберет рейтинги. Например, до съемок проговаривается один сценарий, на деле он бывает другой. При этом все сюрпризы, которые устраивают женихи, строго согласовываются с режиссерами и редакторами, но о них участники узнают на сцене перед съемками. На шоу бизнесмен удивил ведущую Ларису Гузееву рассказом, как он застал супругу с любовником, а вместо слов извинений она выставила его за дверь. О мужчине известно, что он работает владельцем службы доставки и руководителем спортивной молодежной организации.