В екатеринбургском аэропорту Кольцово поймали 65-летнюю женщину, перевозившую 30 контрафактных сумок Christian Dior из Шарм-эль-Шейха (Египет). За товар, который она планировала продать, ей придется заплатить штраф, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Внимание инспекторов в „зеленом“ коридоре привлек чемодан, который везла 65-летняя женщина. При досмотре багажа таможенники нашли более 30 сумок, рюкзаков и кошельков якобы люксовых брендов. Установлено, что сумки имеют признаки контрафактности», — пояснили в ведомстве.
Изначально пассажирка сказала о намерениях продать сумки в магазине у мужа в Туринске, но потом изменила показания, пояснив, что собирается все же подарить вещи родственникам. Несмотря на это, за нарушение таможенного законодательства ей грозит штраф от половины до двукратной стоимости сумок.
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