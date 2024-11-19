19 ноября 2024

В Кольцово пенсионерку поймали с 30 поддельными сумками Dior. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители профсоюзов УрФО в полпредстве. Екатеринбург, женская сумочка, сумка fendi roma
Пассажирке придется заплатить штраф за перевоз товара (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово поймали 65-летнюю женщину, перевозившую 30 контрафактных сумок Christian Dior из Шарм-эль-Шейха (Египет). За товар, который она планировала продать, ей придется заплатить штраф, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Внимание инспекторов в „зеленом“ коридоре привлек чемодан, который везла 65-летняя женщина. При досмотре багажа таможенники нашли более 30 сумок, рюкзаков и кошельков якобы люксовых брендов. Установлено, что сумки имеют признаки контрафактности», — пояснили в ведомстве.

Изначально пассажирка сказала о намерениях продать сумки в магазине у мужа в Туринске, но потом изменила показания, пояснив, что собирается все же подарить вещи родственникам. Несмотря на это, за нарушение таможенного законодательства ей грозит штраф от половины до двукратной стоимости сумок.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово поймали 65-летнюю женщину, перевозившую 30 контрафактных сумок Christian Dior из Шарм-эль-Шейха (Египет). За товар, который она планировала продать, ей придется заплатить штраф, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Внимание инспекторов в „зеленом“ коридоре привлек чемодан, который везла 65-летняя женщина. При досмотре багажа таможенники нашли более 30 сумок, рюкзаков и кошельков якобы люксовых брендов. Установлено, что сумки имеют признаки контрафактности», — пояснили в ведомстве. Изначально пассажирка сказала о намерениях продать сумки в магазине у мужа в Туринске, но потом изменила показания, пояснив, что собирается все же подарить вещи родственникам. Несмотря на это, за нарушение таможенного законодательства ей грозит штраф от половины до двукратной стоимости сумок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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