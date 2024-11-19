Зек-маньяк из Нижнего Тагила получил суровый срок

В Нижнем Тагиле отправили за решетку насильника Воронова

20 ноября 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Когда силовики вышли на след фигуранта, он сидел в колонии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ленинский райсуд Нижнего Тагила (Свердловская область) приговорил к 21 году лишения свободы Константина Воронова, обвиненного в изнасиловании и убийстве девушке 17-летней давности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Он признан виновным в убийстве, изнасиловании и краже с причинением значительного ущерба. Ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил исковые требования родственников погибшей, взыскав в их пользу три миллиона рублей с осужденного», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, трагедия произошла 5 сентября 2007 года. Воронов напал на незнакомку на улице, оттащил в кусты и изнасиловал. После этого он задушил ее и украл у нее украшения и ценности на 91 тысячу рублей. Следователи смогли раскрыть преступление в 2023 году. Константин тогда отбывал наказание в колонии. Проведя экспертизы, силовики смогли установить его причастность к убийству, сообщили в региональном СКР. «Фигурант имеет в „послужном списке“ судимости за совершение имущественных преступлений и ряда противоправных деяний против личности, в том числе угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям он в ходе следственных мероприятий напрочь отрицал, заняв излюбленную отдельными представителями криминалитета позицию: „мол, тебе надо, ты и доказывай, начальник“. Однако если раньше представители преступного мира могли уповать на то, что у стражей порядка нет доказательств, то сейчас вводить следствие в заблуждение — себе дороже. Ведь его красноречиво могут изобличать свидетели, вещдоки и экспертизы», — добавил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Нижнего Тагила (Свердловская область) приговорил к 21 году лишения свободы Константина Воронова, обвиненного в изнасиловании и убийстве девушке 17-летней давности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Он признан виновным в убийстве, изнасиловании и краже с причинением значительного ущерба. Ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил исковые требования родственников погибшей, взыскав в их пользу три миллиона рублей с осужденного», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, трагедия произошла 5 сентября 2007 года. Воронов напал на незнакомку на улице, оттащил в кусты и изнасиловал. После этого он задушил ее и украл у нее украшения и ценности на 91 тысячу рублей. Следователи смогли раскрыть преступление в 2023 году. Константин тогда отбывал наказание в колонии. Проведя экспертизы, силовики смогли установить его причастность к убийству, сообщили в региональном СКР. «Фигурант имеет в „послужном списке“ судимости за совершение имущественных преступлений и ряда противоправных деяний против личности, в том числе угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям он в ходе следственных мероприятий напрочь отрицал, заняв излюбленную отдельными представителями криминалитета позицию: „мол, тебе надо, ты и доказывай, начальник“. Однако если раньше представители преступного мира могли уповать на то, что у стражей порядка нет доказательств, то сейчас вводить следствие в заблуждение — себе дороже. Ведь его красноречиво могут изобличать свидетели, вещдоки и экспертизы», — добавил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.