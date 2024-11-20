Расстрелявший подростков охотник попал в СИЗО Нижнего Тагила

Вячеслав Кожевников просится на СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

Охотник из Красноуральска (Свердловская область) Вячеслав Кожевников, обвиненный в покушении на убийство двух подростков, попал в СИЗО Нижнего Тагила. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Там он ожидает рассмотрения своего заявления о том, чтобы стать участником российской спецоперации на Украине. Его будут рассматривать в течение двух недель», — сказал собеседник агентства.

Кожевникова арестовали 17 ноября после того, как он расстрелял мальчиков на улице Маяковского. По одной версии, мужчина таким образом отомстил парням, которые якобы регулярно задирали его. По второй, Кожевников просто хотел припугнуть мальчиков, хулиганивших возле его дома. Самих подростков он даже не видел, потому что якобы стрелял в воздух.

Одного юношу увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Их прооперировали. Отец одного из пострадавших говорил, что его сын до инцидента не был знаком с Вячеславом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.