Минобороны вызвало зама Куйвашева на тяжелый разговор

Свердловский замгубернатора Козлов отчитался в МО РФ по набору контрактников
© Служба новостей «URA.RU»
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Василию Козлову досталась незавидная роль
Василию Козлову досталась незавидная роль Фото:

Свердловскому замгубернатора Василию Козлову, который отвечает за набор добровольцев-контрактников, пришлось докладывать о плачевной ситуации с показателями в регионе одному из заместителей главы Минобороны РФ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному кабмину.

«Козлова 18 ноября вызывали на ВКС с Минобороны. Был один из замов [министра]», — поделился собеседник. Содержание беседы он не знает. «Но едва ли она прошла в позитивном ключе. Во-первых, просто так — чтобы похвалить — не вызывают, во-вторых, на всех совещаниях [со свердловскими чиновниками и военкомами] подчеркивается: наш регион по-прежнему в аутсайдерах по числу привлекаемых контрактников», — порассуждал источник. Корреспондент направил Козлову просьбу о комментарий по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.

О непростом положении впервые стало известно еще в апреле, когда перед мэрами выступал министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. Изначально это направление в правительстве курировал «силовой» замгубернатора Азат Салихов, поручение Козлову губернатор Евгений Куйвашев озвучил летом.

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Свердловскому замгубернатора Василию Козлову, который отвечает за набор добровольцев-контрактников, пришлось докладывать о плачевной ситуации с показателями в регионе одному из заместителей главы Минобороны РФ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному кабмину. «Козлова 18 ноября вызывали на ВКС с Минобороны. Был один из замов [министра]», — поделился собеседник. Содержание беседы он не знает. «Но едва ли она прошла в позитивном ключе. Во-первых, просто так — чтобы похвалить — не вызывают, во-вторых, на всех совещаниях [со свердловскими чиновниками и военкомами] подчеркивается: наш регион по-прежнему в аутсайдерах по числу привлекаемых контрактников», — порассуждал источник. Корреспондент направил Козлову просьбу о комментарий по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. О непростом положении впервые стало известно еще в апреле, когда перед мэрами выступал министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. Изначально это направление в правительстве курировал «силовой» замгубернатора Азат Салихов, поручение Козлову губернатор Евгений Куйвашев озвучил летом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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