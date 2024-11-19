19 ноября 2024

Депутат Иванов: свердловский боец СВО лишился ноги из-за бюрократии в госпитале

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Солдата отправили на фронт после минно-взрывного ранения (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат из Талицы (Свердловская область), участвовавший в спецоперации РФ на Украине, остался инвалидом из-за ошибок в документообороте в военном госпитале. После первого серьезного осколочного ранения мужчину отправили снова на фронт, где он лишился ноги. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«В декабре он получил минно-взрывное ранение. Прошел ВВК и получил категорию „В“. Это значит, что по решению комиссии он мог быть уволен с военной службы… Решение принималось бы с учетом его конкретной ситуации и состояния здоровья. Сотрудники госпиталя не отправили в военную часть необходимые документы. Вначале неправильно указали Ф. И. О. пациента, и бумаги „завернули“. Потом отправили их не туда — они вернулись в госпиталь, где в итоге и пролежали полгода до сентября», — написал Иванов в своем telegram-канале.

Все это время военнослужащий был в зоне СВО, а в конце августа в ходе боев лишился ноги. За помощью к депутату обратилась супруга солдата. По словам Иванова, благодаря обращению в военную прокуратуру Балтийского флота раненому оформили документы и установили категорию «Д», что позволит мужчине после лечения отправиться домой.

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Солдат из Талицы (Свердловская область), участвовавший в спецоперации РФ на Украине, остался инвалидом из-за ошибок в документообороте в военном госпитале. После первого серьезного осколочного ранения мужчину отправили снова на фронт, где он лишился ноги. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «В декабре он получил минно-взрывное ранение. Прошел ВВК и получил категорию „В“. Это значит, что по решению комиссии он мог быть уволен с военной службы… Решение принималось бы с учетом его конкретной ситуации и состояния здоровья. Сотрудники госпиталя не отправили в военную часть необходимые документы. Вначале неправильно указали Ф. И. О. пациента, и бумаги „завернули“. Потом отправили их не туда — они вернулись в госпиталь, где в итоге и пролежали полгода до сентября», — написал Иванов в своем telegram-канале. Все это время военнослужащий был в зоне СВО, а в конце августа в ходе боев лишился ноги. За помощью к депутату обратилась супруга солдата. По словам Иванова, благодаря обращению в военную прокуратуру Балтийского флота раненому оформили документы и установили категорию «Д», что позволит мужчине после лечения отправиться домой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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