19 ноября 2024

СК возбудит уголовное дело из-за массового отравления школьников в Нижнем Тагиле

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин также требует доклад об обстоятельствах уголовного дела Фото:

СК возбудит уголовное дело после скандала, разразившегося в Нижнем Тагиле из-за массового отравления школьников. Бастрыкин требует доклад об обстоятельствах дела, сообщает пресс-служба СКР.

«Глава СК России поручил руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад об установленных обстоятельствах уголовном деле.

В школе №87 дети массово отравились после обеда в столовой. На рвоту и недомогание пожаловались 12 учеников. У заболевших детей выявили норовирус. Источником инфекции стал повар, который был заражен аналогичной инфекцией.

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СК возбудит уголовное дело после скандала, разразившегося в Нижнем Тагиле из-за массового отравления школьников. Бастрыкин требует доклад об обстоятельствах дела, сообщает пресс-служба СКР. «Глава СК России поручил руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад об установленных обстоятельствах уголовном деле. В школе №87 дети массово отравились после обеда в столовой. На рвоту и недомогание пожаловались 12 учеников. У заболевших детей выявили норовирус. Источником инфекции стал повар, который был заражен аналогичной инфекцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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