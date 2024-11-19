СК возбудит уголовное дело из-за массового отравления школьников в Нижнем Тагиле

СК возбудит уголовное дело после скандала, разразившегося в Нижнем Тагиле из-за массового отравления школьников. Бастрыкин требует доклад об обстоятельствах дела, сообщает пресс-служба СКР.
«Глава СК России поручил руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад об установленных обстоятельствах уголовном деле.
В школе №87 дети массово отравились после обеда в столовой. На рвоту и недомогание пожаловались 12 учеников. У заболевших детей выявили норовирус. Источником инфекции стал повар, который был заражен аналогичной инфекцией.
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