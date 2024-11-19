Статусному свердловскому гаишнику грозит 8 лет тюрьмы

Друг передал взятки экс-начальнику отдела ГАИ Североуральска Рыбакову

20 ноября 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

После задержания Дениса Рыбакова уволили из ГАИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывшему начальнику регистрационно-экзаменнационного отделения ГАИ Североуральска Денису Рыбакову грозит до восьми лет колонии за получение взяток. По версии следствия, деньги от курсантов ему передавал подельник. Подробности уголовного дела URA.RU рассказали в прокуратуре Свердловской области. «По версии следствия, с 2022-го по 2023-й фигуранты организовали незаконную выдачу водительских удостоверений. [Рыбаков] через посредника — своего товарища — получил от шестерых местных жителей взятки в размере 40 тысяч рублей. На экзаменах он подсказывал им правильные ответы в билетах, а также помогал в сдаче практического экзамена», — сообщили в ведомстве. Рыбаков по-разному помогал курсантам. К примеру, он давал правильные ответы, постукивая ручкой по столу, или покашливанием. А при сдаче вождения он не обращал внимания на допущенные ошибки.Расследование уголовного дело завершено. Оно передано в суд для рассмотрения, добавил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. Рыбакова задержали в ноябре 2023 года. Операцию провели оперуполномоченные подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Офицер был уволен из системы МВД. Весной его перевели под домашний арест. «В нынешнем году он предпринял попытку через суд восстановиться, однако судебная инстанция согласилась с ранее предоставленными доводами сыщиков УСБ. Если в ходе рассмотрения дела его вина подтвердится, последует еще и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет», — отметил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему начальнику регистрационно-экзаменнационного отделения ГАИ Североуральска Денису Рыбакову грозит до восьми лет колонии за получение взяток. По версии следствия, деньги от курсантов ему передавал подельник. Подробности уголовного дела URA.RU рассказали в прокуратуре Свердловской области. «По версии следствия, с 2022-го по 2023-й фигуранты организовали незаконную выдачу водительских удостоверений. [Рыбаков] через посредника — своего товарища — получил от шестерых местных жителей взятки в размере 40 тысяч рублей. На экзаменах он подсказывал им правильные ответы в билетах, а также помогал в сдаче практического экзамена», — сообщили в ведомстве. Рыбаков по-разному помогал курсантам. К примеру, он давал правильные ответы, постукивая ручкой по столу, или покашливанием. А при сдаче вождения он не обращал внимания на допущенные ошибки.Расследование уголовного дело завершено. Оно передано в суд для рассмотрения, добавил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. Рыбакова задержали в ноябре 2023 года. Операцию провели оперуполномоченные подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Офицер был уволен из системы МВД. Весной его перевели под домашний арест. «В нынешнем году он предпринял попытку через суд восстановиться, однако судебная инстанция согласилась с ранее предоставленными доводами сыщиков УСБ. Если в ходе рассмотрения дела его вина подтвердится, последует еще и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет», — отметил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.