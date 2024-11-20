В Свердловской области упали цены на помидоры и курицу

Цены на помидоры стали ниже благодаря хорошему урожаю Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области подешевели курица и помидоры. Это связано с наращиванием производства продукции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«Птицеводческие предприятия, как в целом по стране, так и в регионе, нарастили производство, поэтому в октябре охлажденные и мороженые куры в годовом сопоставлении дешевели быстрее, чем в сентябре, а подорожание окорочков сменилось их удешевлением. Более высокий, чем в прошлом году, урожай томатов привел к тому, что цены на помидоры стали ниже», — следует из сообщения.

Помимо курицы и помидоров, в регионе подешевели и другие продукты, такие как бананы и виноград. Цены на эти импортные фрукты стали ниже из-за высокой изменчивости стоимости и значительного скачка цен в 2023-м.