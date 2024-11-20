В Свердловской области упали цены на помидоры и курицу

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Овощи, фрукты. Тюмень , овощи, помидоры
Цены на помидоры стали ниже благодаря хорошему урожаю Фото:

В Свердловской области подешевели курица и помидоры. Это связано с наращиванием производства продукции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«Птицеводческие предприятия, как в целом по стране, так и в регионе, нарастили производство, поэтому в октябре охлажденные и мороженые куры в годовом сопоставлении дешевели быстрее, чем в сентябре, а подорожание окорочков сменилось их удешевлением. Более высокий, чем в прошлом году, урожай томатов привел к тому, что цены на помидоры стали ниже», — следует из сообщения.

Помимо курицы и помидоров, в регионе подешевели и другие продукты, такие как бананы и виноград. Цены на эти импортные фрукты стали ниже из-за высокой изменчивости стоимости и значительного скачка цен в 2023-м.

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В Свердловской области подешевели курица и помидоры. Это связано с наращиванием производства продукции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка РФ. «Птицеводческие предприятия, как в целом по стране, так и в регионе, нарастили производство, поэтому в октябре охлажденные и мороженые куры в годовом сопоставлении дешевели быстрее, чем в сентябре, а подорожание окорочков сменилось их удешевлением. Более высокий, чем в прошлом году, урожай томатов привел к тому, что цены на помидоры стали ниже», — следует из сообщения. Помимо курицы и помидоров, в регионе подешевели и другие продукты, такие как бананы и виноград. Цены на эти импортные фрукты стали ниже из-за высокой изменчивости стоимости и значительного скачка цен в 2023-м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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