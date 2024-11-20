В Свердловской области упали цены на помидоры и курицу

В Свердловской области подешевели курица и помидоры. Это связано с наращиванием производства продукции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка РФ.
«Птицеводческие предприятия, как в целом по стране, так и в регионе, нарастили производство, поэтому в октябре охлажденные и мороженые куры в годовом сопоставлении дешевели быстрее, чем в сентябре, а подорожание окорочков сменилось их удешевлением. Более высокий, чем в прошлом году, урожай томатов привел к тому, что цены на помидоры стали ниже», — следует из сообщения.
Помимо курицы и помидоров, в регионе подешевели и другие продукты, такие как бананы и виноград. Цены на эти импортные фрукты стали ниже из-за высокой изменчивости стоимости и значительного скачка цен в 2023-м.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!