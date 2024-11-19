19 ноября 2024

Аналитики назвали любимые зимние развлечения у жителей ХМАО

Жители ХМАО скупают товары для зимних видов спорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане скупают товары для зимнего спорта и развлечений
Югорчане скупают товары для зимнего спорта и развлечений Фото:

Больше всего жители ХМАО среди зимних видов спорта любят заниматься хоккеем. Товары категории югорчане чаще всего покупают этой осенью, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«На них пришлось 40% от общего объема продаж. За последний месяц их стали покупать чаще на 37%», — говорится в исследовании. Причем за октябрь цены на хоккейный инвентарь снизились на 3%.

На втором месте по популярности в ХМАО товары для горнолыжного спорта. Доля их продаж составила 26% в общем объеме, а интерес к лыжам и сноубордам вырос за октябрь в пять раз. Среди прочего югорчане часто покупали сани, снегокаты и тюбинги. «13% продаж приходится на товары для фигурного катания», — уточняют аналитики сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало, на что жители ХМАО чаще всего тратят деньги. Самой крупной статьей расходов для 44% югорчан стали продукты.

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Больше всего жители ХМАО среди зимних видов спорта любят заниматься хоккеем. Товары категории югорчане чаще всего покупают этой осенью, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «На них пришлось 40% от общего объема продаж. За последний месяц их стали покупать чаще на 37%», — говорится в исследовании. Причем за октябрь цены на хоккейный инвентарь снизились на 3%. На втором месте по популярности в ХМАО товары для горнолыжного спорта. Доля их продаж составила 26% в общем объеме, а интерес к лыжам и сноубордам вырос за октябрь в пять раз. Среди прочего югорчане часто покупали сани, снегокаты и тюбинги. «13% продаж приходится на товары для фигурного катания», — уточняют аналитики сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, на что жители ХМАО чаще всего тратят деньги. Самой крупной статьей расходов для 44% югорчан стали продукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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