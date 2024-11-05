Парня из Узбекистана, спасшего людей при взрыве жилого дома в Магнитогорске, объявили в розыск

Алана Абдуллаева, который спасал людей при взрыве жилого дома в Магнитогорске (Челябинская область) в декабре 2018 года, объявили в розыск. Об этом рассказал сам Абдуллаев.
«У меня все документы оформлены официально, я отказался от гражданства [Узбекистана], даже выходил на президента, у меня все справки с собой. А они говорят: „Он не должен был воевать, и все!“ Если я приеду к маме [в Узбекистан], меня на 15 лет посадят. Я никогда не совершал преступлений», — рассказал Абдуллаев в интервью «74.ру».
Абдуллаев был в числе тех, кто спасал пострадавших при обрушении жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске в 2018 году. Алан жил в соседнем доме. Когда понял, что произошло, побежал на помощь людям.
В 2020 году Абдуллаев стал гражданином России, потом служил в армии и в 2022 году уехал добровольцем на СВО. Именно это и стало причиной, почему в Узбекистане его объявили в розыск.
В сентябре 2022 года Абдуллаев был ранен, после восстановления в январе 2024 года подписал новый контракт. В октябре Абдуллаев прилетел в отпуск в Магнитогорск к отцу и в аэропорту Челябинска ему сообщили, что он находится в розыске. В Узбекистане на него завели уголовное дело по части первой статьи 154 («Поступление, вербовка на военную службу иностранных государств»).
Теперь Алан говорит, что не может даже выйти на улицу — он везде в розыске. 29 октября суд в Узбекистане принял решение о его аресте. «Мне надо было права поменять, я пошел в ГАИ — меня опять забрали в Ленинский отдел полиции», — говорит он.
Алан несколько раз писал заявления об отказе от гражданства в консульство Узбекистана. В МВД Республики ему сказали, что утрата гражданства наступит после издания соответствующего закона президента, но этого закона Алан так и не дождался. Скоро у него заканчивается отпуск и нужно лететь в часть. «А как лететь, когда я в розыске?» — задается вопросом Абдуллаев.
Редакция URA.RU направила запрос в управление внутренних дел Сурхандарьинской области Узбекистана. Ответ будет опубликован после получения.
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