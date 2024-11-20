Крышевавший казино силовик вышел на свободу в Свердловской области

Экс-полицейский Латыш, прикрывавший казино, вышел из свердловской колонии

Михаил Латыш направлен на принудительные работы Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-полицейский из Новосибирска Михаил Латыш, осужденный за взятку, вышел на свободу в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в областном суде. В криминальных кругах Латыш известен по прозвищу Киргиз, он рассказывал владельцу подпольного казино даты проверок силовиков.

«Латыш попросил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Суд, согласившись с его доводами, отправил его на принудительные работы на один год», — сообщили в Свердловском областном суде.

По версии следствия, оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями отдела №8 УВД Новосибирска Латыш взял под покровительство сеть подпольных казино. Его организатора Михаил предупреждал о планировавшихся операциях силовиков.

Благодаря этой информации предпринимателю не раз удавалось спасти от конфискации игровое оборудование. За каждое сообщение он платил Латышу по 100 тысяч рублей. Таким образом Латыш смог заработать почти 1,5 миллиона рублей и получить в подарок IPhone.

Латыш тщательно скрывал связь с криминалитетом. Встречи он проводил в парной сауны, где нельзя было прослушать и записать разговор. А переписку вел через мессенджер, где сообщения автоматически удалялись после прочтения.

Его задержали в ноябре 2017 года и сразу уволили из органов МВД. Считается, что показания на него дал его бывший подопечный. За активное сотрудничество со следствием Латыша приговорили к условному сроку. Латыш признал вину частично. Он настаивал, что судить его нужно не за взятки, а за мошенничество, потому что он обманывал доверчивого коммерсанта. В 2020-м Михаила приговорили к восьми годам колонии и штрафу свыше трех млн рублей.