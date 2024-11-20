Пермяки перестали брать займы для погашения кредитов

В Пермском крае в 2024 году вдвое уменьшилась доля запросов на получение займов для «перекредитования», — погашения уже существующих кредитов. Об этом пишет РБК Пермь со ссылкой на данные онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.
«Снижение показателя стало следствием действия регуляторных мер, направленных на уменьшение закредитованности населения. Наличие кредитов напрямую влияет на уровень долговой нагрузки. Усилившиеся ограничения на выдачу займов гражданам частично привели к росту числа отказов в выдаче, из-за чего они переставали обращаться в МФО», — пишет издание, ссылаясь на слова гендиректора Moneyman.
Кроме регуляторных изменений, на снижение интереса к перекредитованию повлияло изменение финансового поведения жителей региона. Пермяки прибегают к сберегательной модели поведения и более рационально распоряжаются собственными финансами, постепенно отказываясь от привлечения заемных средств.
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