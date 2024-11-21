В Пермском крае завершили реконструкцию федеральной трассы М-7 «Волга»

В Пермском крае завершили реконструкцию федеральной трассы М-7
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На трассе М-7 обновили участок протяженностью девять километров
На трассе М-7 обновили участок протяженностью девять километров Фото:

Завершилась реконструкция участка протяженностью девять километров федеральной трассы М-7 «Волга» на подъезде к Краснокамску (Пермский край). Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«В Пермском крае для автомобильного движения открыли реконструированный участок федеральной трассы М-7 „Волга“. Запуск объекта состоялся в формате телемоста на XVIII Международном форуме и выставке „Транспорт России“. Проект реализовало ФКУ Упрдор „Прикамье“. Дорожникам удалось полностью обновить участок трассы на 450-459 километрах», — говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

Строители возвели новую двухуровневую транспортную развязку для удобного выезда на Западный обход Перми. Во время реконструкции количество полос на дороге увеличилось с двух до четырех. Это позволит увеличить пропускную способность трассы до 40 тысяч автомобилей в день.

На обновленном участке трассы появились автобусные остановки с пешеходными дорожками к ним. Для безопасного пересечения автодороги обустроили три подземных пешеходных перехода и один надземный. Для сельскохозяйственной техники также был оборудован подземный проезд. На всем отрезке автодороги установили современное электроосвещение.

Масштабная реконструкция трассы М-7 «Волга» началась в 2020 году. Эта дорога входит в состав Пермской городской агломерации и обеспечивает транспортные связи в Перми и Краснокамском округе. По ней также следует транзитный транспорт, направляющийся на Урал и в Сибирь.

Ранее Перми запустили движение по дорожной развязке, соединяющей улицу Строителей с площадью Гайдара. Для движения также стал доступен участок трассы ТР-53.

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Завершилась реконструкция участка протяженностью девять километров федеральной трассы М-7 «Волга» на подъезде к Краснокамску (Пермский край). Об этом сообщается на сайте краевого правительства. «В Пермском крае для автомобильного движения открыли реконструированный участок федеральной трассы М-7 „Волга“. Запуск объекта состоялся в формате телемоста на XVIII Международном форуме и выставке „Транспорт России“. Проект реализовало ФКУ Упрдор „Прикамье“. Дорожникам удалось полностью обновить участок трассы на 450-459 километрах», — говорится в сообщении на сайте краевого правительства. Строители возвели новую двухуровневую транспортную развязку для удобного выезда на Западный обход Перми. Во время реконструкции количество полос на дороге увеличилось с двух до четырех. Это позволит увеличить пропускную способность трассы до 40 тысяч автомобилей в день. На обновленном участке трассы появились автобусные остановки с пешеходными дорожками к ним. Для безопасного пересечения автодороги обустроили три подземных пешеходных перехода и один надземный. Для сельскохозяйственной техники также был оборудован подземный проезд. На всем отрезке автодороги установили современное электроосвещение. Масштабная реконструкция трассы М-7 «Волга» началась в 2020 году. Эта дорога входит в состав Пермской городской агломерации и обеспечивает транспортные связи в Перми и Краснокамском округе. По ней также следует транзитный транспорт, направляющийся на Урал и в Сибирь. Ранее Перми запустили движение по дорожной развязке, соединяющей улицу Строителей с площадью Гайдара. Для движения также стал доступен участок трассы ТР-53.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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