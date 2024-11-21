Челябинцы на СВО показали масксетку с застрявшим вражеским дроном. Видео

22 ноября 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Маскировочную сеть передали активисты «Народного фронта» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские бойцы СВО показали маскировочную сеть, в которой застрял вражеский дрон «Камикадзе». Беспилотник запутался и чудом не взорвался, рассказали URA.RU 22 ноября в региональном отделении Народного фронта. «Дрон „Камикадзе“ прилетел в танк наших бойцов, когда они возвращались с задачи. Ребят спасла обычная маскировочная сеть от „Народного фронта“, в которой запутался беспилотник», — сообщили URA.RU в ОНФ. В организации уточнили, что все танкисты остались живы, дрон чудом не взорвался. Масксети вместе с продуктами и одеждой собирали активисты «Народного фронта». Челябинцам пообещали в следующие посылки положить систему РЭБ, которая позволяет перехватывать такие беспилотники еще в воздухе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские бойцы СВО показали маскировочную сеть, в которой застрял вражеский дрон «Камикадзе». Беспилотник запутался и чудом не взорвался, рассказали URA.RU 22 ноября в региональном отделении Народного фронта. «Дрон „Камикадзе“ прилетел в танк наших бойцов, когда они возвращались с задачи. Ребят спасла обычная маскировочная сеть от „Народного фронта“, в которой запутался беспилотник», — сообщили URA.RU в ОНФ. В организации уточнили, что все танкисты остались живы, дрон чудом не взорвался. Масксети вместе с продуктами и одеждой собирали активисты «Народного фронта». Челябинцам пообещали в следующие посылки положить систему РЭБ, которая позволяет перехватывать такие беспилотники еще в воздухе.