Челябинские бойцы СВО показали маскировочную сеть, в которой застрял вражеский дрон «Камикадзе». Беспилотник запутался и чудом не взорвался, рассказали URA.RU 22 ноября в региональном отделении Народного фронта.
«Дрон „Камикадзе“ прилетел в танк наших бойцов, когда они возвращались с задачи. Ребят спасла обычная маскировочная сеть от „Народного фронта“, в которой запутался беспилотник», — сообщили URA.RU в ОНФ.
В организации уточнили, что все танкисты остались живы, дрон чудом не взорвался. Масксети вместе с продуктами и одеждой собирали активисты «Народного фронта». Челябинцам пообещали в следующие посылки положить систему РЭБ, которая позволяет перехватывать такие беспилотники еще в воздухе.
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