21 ноября 2024

Челябинцы на СВО показали масксетку с застрявшим вражеским дроном. Видео

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Барбашин Артем на встрече с советом ветеранов. Челябинск, маскировочная сеть, совет ветеранов
Маскировочную сеть передали активисты «Народного фронта» Фото:

Челябинские бойцы СВО показали маскировочную сеть, в которой застрял вражеский дрон «Камикадзе». Беспилотник запутался и чудом не взорвался, рассказали URA.RU 22 ноября в региональном отделении Народного фронта.

«Дрон „Камикадзе“ прилетел в танк наших бойцов, когда они возвращались с задачи. Ребят спасла обычная маскировочная сеть от „Народного фронта“, в которой запутался беспилотник», — сообщили URA.RU в ОНФ.

В организации уточнили, что все танкисты остались живы, дрон чудом не взорвался. Масксети вместе с продуктами и одеждой собирали активисты «Народного фронта». Челябинцам пообещали в следующие посылки положить систему РЭБ, которая позволяет перехватывать такие беспилотники еще в воздухе.

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Челябинские бойцы СВО показали маскировочную сеть, в которой застрял вражеский дрон «Камикадзе». Беспилотник запутался и чудом не взорвался, рассказали URA.RU 22 ноября в региональном отделении Народного фронта. «Дрон „Камикадзе“ прилетел в танк наших бойцов, когда они возвращались с задачи. Ребят спасла обычная маскировочная сеть от „Народного фронта“, в которой запутался беспилотник», — сообщили URA.RU в ОНФ. В организации уточнили, что все танкисты остались живы, дрон чудом не взорвался. Масксети вместе с продуктами и одеждой собирали активисты «Народного фронта». Челябинцам пообещали в следующие посылки положить систему РЭБ, которая позволяет перехватывать такие беспилотники еще в воздухе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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