Руководителем совета первичных отделений пермской ЕР стал чиновник с богатой биографией

В Пермском крае выбрали руководителя секретаря регионального совета первичных отделений «Единой России». Им стал начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений Пермского муниципального округа» Дмитрий Аликин. Решение было принято на заседании совета 22 ноября, сообщает пресс-служба реготделения партии в своем telegram-канале.
«Секретарем совета первичных отделений избран Аликин Дмитрий Юрьевич. Совет станет площадкой для более тесного взаимодействия и диалога активистов в реализации местных и региональных инициатив, повышения эффективности решения вопросов, активного участия жителей в партийной жизни», — говорится в сообщении.
Задачу по переформатированию первичных отделений поставил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Они должны стать менее формализованными и активнее взаимодействовать с жителями.
Дмитрию Аликину — 37 лет. МКУ он возглавляет с декабря 2021 года. Ранее Аликин занимался бизнесом, был депутатом Савинского совета депутатов, начальником гаража пермского центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», механиком Савинской библиотеки и Савинской средней школы, директором АНО «Центр разработки реализации социально-значимых проектов и программ Пермского края», мойщиком автомобилей, страховым агентом, специалистом по обеспечению безопасности дорожного движения, директором клиники «Медтест». В 2006 году он окончил ФГОУСПО «Пермское речное училище».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!