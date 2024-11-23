Жители ХМАО станут больше платить за коммунальные услуги

Во втором полугодии 2025 года в ХМАО изменится стоимость коммунальных услуг. С 1 июля югорчанам придется платить на 9% больше. Распоряжение об этом находится на сайте официального опубликования правовых актов.
«Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год… Ханты-Мансийский автономный округ, второе полугодие 2025 года: 9%» — написано в документе.
Распоряжение подписал председатель правительства РФ: Михаил Мишустин. Предельно допустимое отклонение показателя на 2025-2028 годы составляет 2,1%.
Долг Нижневартовска за холодное водоснабжение (ХВС) и водоотведение в ноябре превысил 305 миллионов рублей. Большую часть этой суммы составляют долги вартовчан, а не компаний — 251 миллион.
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