Песков объяснил возвращение жителей Курской области с Украины

Песков: куряне вернулись в Россию в результате сложных переговоров

25 ноября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Власти делают все возможное для возвращения наших граждан с Украины, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Возвращение жителей Курской области с Украины является результатом сложных переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Подобная договоренность является результатом очень сложных переговоров», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что делается все возможное, чтобы граждане России возвращались на родину. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В Россию 22 ноября вернулись 46 жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила, что возвращение стало возможным благодаря переговорному процессу с украинской стороной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возвращение жителей Курской области с Украины является результатом сложных переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Подобная договоренность является результатом очень сложных переговоров», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что делается все возможное, чтобы граждане России возвращались на родину. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В Россию 22 ноября вернулись 46 жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила, что возвращение стало возможным благодаря переговорному процессу с украинской стороной.