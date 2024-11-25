Песков объяснил возвращение жителей Курской области с Украины

Песков: куряне вернулись в Россию в результате сложных переговоров
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Власти делают все возможное для возвращения наших граждан с Украины, заявил Песков Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Возвращение жителей Курской области с Украины является результатом сложных переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобная договоренность является результатом очень сложных переговоров», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что делается все возможное, чтобы граждане России возвращались на родину. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В Россию 22 ноября вернулись 46 жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила, что возвращение стало возможным благодаря переговорному процессу с украинской стороной.

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Возвращение жителей Курской области с Украины является результатом сложных переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Подобная договоренность является результатом очень сложных переговоров», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что делается все возможное, чтобы граждане России возвращались на родину. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В Россию 22 ноября вернулись 46 жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила, что возвращение стало возможным благодаря переговорному процессу с украинской стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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