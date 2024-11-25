Песков объяснил возвращение жителей Курской области с Украины

Возвращение жителей Курской области с Украины является результатом сложных переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подобная договоренность является результатом очень сложных переговоров», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что делается все возможное, чтобы граждане России возвращались на родину. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В Россию 22 ноября вернулись 46 жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила, что возвращение стало возможным благодаря переговорному процессу с украинской стороной.
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