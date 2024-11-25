Бои в Курской области идут уже 111 дней. При этом украинский командир на правах анонимности заявил, что ВСУ в скором времени отступят из региона, притом, что Украина стала активно использовать иностранных наемников в регионе. Что происходит в Курской области спустя 111 дней с начала боев — в материале URA.RU.
Ночные атаки ракет и БПЛА
В ночь на 25 ноября силы ПВО сбили семь украинских ракет и семь БПЛА самолетного типа в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем telegram-канале.
Военные РФ оказывают поддержку жителям Курской области
Солдаты отдельной гвардейской мотострелковой бригады военной группировки «Север» предоставляют помощь жителям Курской области, которые решили остаться в своих домах. По информации Минобороны, военнослужащие снабжают местных жителей продовольствием, средствами гигиены и необходимыми товарами первой необходимости, особенно в удаленных районах, куда не могут добраться волонтеры.
Когда вторжение в Курскую область закончится
Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ утверждает, что российские войска скоро вытеснят украинские силы из Курской области благодаря техническому и численному превосходству. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что российская армия активно наступает и использует беспилотные летательные аппараты значительно чаще украинских.
Батальон заключенных ВСУ в Курской области
Британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен к российским бойцам, рассказал ТАСС о направлении в регион батальона ВСУ, в который входили и заключенные. По его словам, численность этого подразделения составляет около 400-500 человек.
ВСУ насильно отправляют иностранных наемников в Курскую область
Британский наемник сообщил ТАСС о принудительном участии в операции в Курской области по приказу командования ВСУ. Он уточнил, что служил рядовым в батальоне и проводил обучение украинских военных неподалеку от Кривого Рога.
Операторы центра «Рубикон» уничтожили технику ВСУ
В рамках операций на курском направлении операторы БПЛА из испытательного центра «Рубикон» уничтожили несколько единиц автомобильной техники ВСУ. По данным Минобороны РФ, после обнаружения целей информация была мгновенно передана ударным беспилотникам, что позволило эффективно уничтожить технику противника.
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