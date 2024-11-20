20 ноября 2024

В ХМАО продают два нефтяных месторождения за 360 миллионов рублей

Роснедра выставили на торги право добывать нефть на двух месторождениях в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продают месторождения в Ханты-Мансийском, Октябрьском и Советском районах
В ХМАО продают месторождения в Ханты-Мансийском, Октябрьском и Советском районах Фото:

Роснедра объявили о продаже лицензий на право геологического изучения, разведки и добычи нефти и газа на двух месторождениях ХМАО: Восточно-Янлотском и Южно-Хангокуртском. В сумме начальная цена лотов составляет почти 360 миллионов рублей.

«На аукцион выставили право пользования на два участка недр в Югре. Начальная цена Восточно-Янлотского составляет 220 284 679 рублей, Южно-Хангокуртского — 137 972 650 рублей», — сообщил агентству представитель электронной торговой площадки.

Восточно-Янлорское месторождение расположено в Ханты-Мансийском районе в 20 км от столицы Югры. Площадь участка 330 км?. В его недрах содержится порядка трех миллионов тонн нефти. На территории месторождения расположены природные заказники «Елизаровский» и «Березовский», а также угодья аборигенов. Рядом добывают нефть ПАО НК «Русснефть» и ООО НК «Югранефтепром» (ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Южно-Хангокуртский участок недр расположен в Октябрьском и Советском районах. Его площадь — 230 км?. Извлекаемые запасы нефти около двух миллионов тонн. Через центральную часть месторождения проходит автодорога из Ханты-Мансийска в Талинку. С участком соседствуют территории, где ведут разработку недр компании «Югранефтеразведка» и «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». При покупке лицензии недропользователи получат право добывать полезные ископаемые на участках в течение 25 лет.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют передать в пользование нефтяным компаниям более 100 новых нефтегазовых месторождений. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев на ЮЭФ.

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Роснедра объявили о продаже лицензий на право геологического изучения, разведки и добычи нефти и газа на двух месторождениях ХМАО: Восточно-Янлотском и Южно-Хангокуртском. В сумме начальная цена лотов составляет почти 360 миллионов рублей. «На аукцион выставили право пользования на два участка недр в Югре. Начальная цена Восточно-Янлотского составляет 220 284 679 рублей, Южно-Хангокуртского — 137 972 650 рублей», — сообщил агентству представитель электронной торговой площадки. Восточно-Янлорское месторождение расположено в Ханты-Мансийском районе в 20 км от столицы Югры. Площадь участка 330 км?. В его недрах содержится порядка трех миллионов тонн нефти. На территории месторождения расположены природные заказники «Елизаровский» и «Березовский», а также угодья аборигенов. Рядом добывают нефть ПАО НК «Русснефть» и ООО НК «Югранефтепром» (ПАО «ЛУКОЙЛ»). Южно-Хангокуртский участок недр расположен в Октябрьском и Советском районах. Его площадь — 230 км?. Извлекаемые запасы нефти около двух миллионов тонн. Через центральную часть месторождения проходит автодорога из Ханты-Мансийска в Талинку. С участком соседствуют территории, где ведут разработку недр компании «Югранефтеразведка» и «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». При покупке лицензии недропользователи получат право добывать полезные ископаемые на участках в течение 25 лет. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют передать в пользование нефтяным компаниям более 100 новых нефтегазовых месторождений. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев на ЮЭФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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