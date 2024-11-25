Пенсионер из ХМАО поехал в Москву, чтобы отдать мошенникам десятки миллионов рублей

Пенсионер из Нижневартовска (ХМАО) отдал мошенникам более 35 миллионов рублей, думая, что помогает разоблачить преступников. Аферисты убедили мужчину приехать в Москву и передать наличные курьеру.
69-летний житель Нижневартовска поверил в легенду о помощи в задержании преступников. Под предлогом защиты его счетов и участия в «операции» пенсионера убедили приехать в Москву, передать деньги курьерам и переводить средства, пока он не понял обман. Общий ущерб превысил 35 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.
По словам пострадавшего, в августе ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником Пенсионного фонда, и уговорил предоставить доступ к порталу госуслуг. Позже якобы сотрудница банка сообщила, что на его счетах зафиксированы подозрительные операции, и убедила участвовать в «раскрытии преступления».
В рамках «операции» мужчина поехал в Москву: аферисты убедили пенсионера, что банк оплатит все расходы. В столице он 10 дней передавал наличные со своих счетов курьерам. После возвращения в Нижневартовск мужчина перевел еще пять миллионов.
Обман раскрылся лишь после посещения банка, когда настоящие сотрудники сообщили, что никаких операций по предотвращению мошенничества не проводилось. По факту преступления против возбуждения уголовное дело. Полиция ведет расследование и ищет виновных.
Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из Сургута отдала мошенникам почти 50 миллионов рублей, обналичив свои вклады и продав ценные бумаги. Злоумышленники действовали под видом страховщиков, работников банков и представителей сайта госуслуг.
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