Пенсионерка из ХМАО продала акции и отдала мошенникам 50 миллионов рублей

Пенсионерка из Сургута отдала мошенникам почти 50 миллионов рублей, обналичив свои вклады и продав ценные бумаги. Злоумышленники действовали под видом страховщиков, работников банков и представителей сайта Госуслуг.
«Потерпевшей позвонил мужчина и посоветовал заменить страховой медицинский полис. Сделать это предлагалось по телефону. Сургутянка согласилась и сразу после этого стала получать сообщения с портала Госуслуг. В них содержались цифровые коды доступа», — говорится на сайте окружного УМВД.
В ходе общения мошенники выудили у пенсионерки информацию о ее банковских счетах и имеющихся акциях. По указке аферистов югорчанка отправляла им деньги около двух недель. Общая сумма ущерба составила более 49 миллионов рублей. «Когда деньги на счетах закончились, женщина засомневалась, что есть хоть какая-то связь между страховым полисом, порталом Госуслуг и безопасным счетом», — сообщает полиция.
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