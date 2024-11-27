Красноярский СК возбудил дело после гибели школьницы в свинарнике

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В Красноярском крае девушку до смерти искусали свиньи
В Красноярском крае девушку до смерти искусали свиньи Фото:

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против 41-летнего жителя деревни Ушканка, обвиняемого в убийстве школьницы с особой жестокостью, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. Подозреваемый оставил девушку в загоне для свиней, где она была покусана животными.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетней девушки в Ужурском районе следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя деревни Ушканка. Мужчина подозревается в убийстве с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления», — цитирует РИА Новости сообщение СК.

Согласно следствию, инцидент произошел после ссоры между подозреваемым и жертвой. Мужчина использовал березовое полено для нанесения ударов по голове девушки, после чего оставил ее без сознания в загоне и скрылся, уничтожив улики. В настоящее время рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее, вечером 23 ноября, в одном из частных домов деревни Ушанка было обнаружено тело 17-летней девушки. По данным прокуратуры Красноярского края, на теле школьницы, которая училась в 11 классе, были видны следы укусов свиней. Врачи, прибывшие на место происшествия, подтвердили смерть девушки. Смерть наступила в результате потери крови из-за повреждения бедренной артерии. СК сообщил о причастности к смерти соседа девушки. По версии следствия, житель деревни Ушанка сначала избил девушку, а затем бросил ее в хлеву. Далее на пострадавшую напали животные, пишет «Царьград». Мужчина вину признал.

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против 41-летнего жителя деревни Ушканка, обвиняемого в убийстве школьницы с особой жестокостью, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. Подозреваемый оставил девушку в загоне для свиней, где она была покусана животными. «В рамках расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетней девушки в Ужурском районе следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя деревни Ушканка. Мужчина подозревается в убийстве с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления», — цитирует РИА Новости сообщение СК. Согласно следствию, инцидент произошел после ссоры между подозреваемым и жертвой. Мужчина использовал березовое полено для нанесения ударов по голове девушки, после чего оставил ее без сознания в загоне и скрылся, уничтожив улики. В настоящее время рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Ранее, вечером 23 ноября, в одном из частных домов деревни Ушанка было обнаружено тело 17-летней девушки. По данным прокуратуры Красноярского края, на теле школьницы, которая училась в 11 классе, были видны следы укусов свиней. Врачи, прибывшие на место происшествия, подтвердили смерть девушки. Смерть наступила в результате потери крови из-за повреждения бедренной артерии. СК сообщил о причастности к смерти соседа девушки. По версии следствия, житель деревни Ушанка сначала избил девушку, а затем бросил ее в хлеву. Далее на пострадавшую напали животные, пишет «Царьград». Мужчина вину признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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