В Челябинске полиция и ФСБ задержали подпольных торговцев российским гражданством

15 марта 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Группировка фиктивно ставила мигрантов на учет и делала подложные трудовые договоры Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области задержали ОПГ (организованную преступную группировку), которая занималась помощью мигрантам. О том, что участники группы фиктивно оформляли данные для получения вида на жительство и российского гражданства, URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону. «На причастность проверяются 11 человек в возрасте от 32-х до 57-ми лет. Возбуждено уголовное дело по признакам пункта „а“ части 2 статьи 322.1 УК РФ. По предварительным данным, в состав группы входили работники фирмы, оказывающей иностранцам помощь в подготовке документов, тем самым легализуя их пребывание в стране с возможностью получить вид на жительство и российское гражданство», — уточнили в ведомстве. За деньги участники группы оформляли подложные трудовые договоры и фиктивно ставили мигрантов на учет. Более того формально принимали экзамены на знание законов страны, русского языка и истории. По адресам офисов, местам проживания фигурантов и в гостиницах Челябинска проведены обыски. Действия группировки пресечены оперативниками областного главка МВД с коллегами из регионального пограничного управления ФСБ. Участники находятся под подпиской о невыезде и запретом определенных действий. Следствие продолжается.

В Челябинской области задержали ОПГ (организованную преступную группировку), которая занималась помощью мигрантам. О том, что участники группы фиктивно оформляли данные для получения вида на жительство и российского гражданства, URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону. «На причастность проверяются 11 человек в возрасте от 32-х до 57-ми лет. Возбуждено уголовное дело по признакам пункта „а“ части 2 статьи 322.1 УК РФ. По предварительным данным, в состав группы входили работники фирмы, оказывающей иностранцам помощь в подготовке документов, тем самым легализуя их пребывание в стране с возможностью получить вид на жительство и российское гражданство», — уточнили в ведомстве. За деньги участники группы оформляли подложные трудовые договоры и фиктивно ставили мигрантов на учет. Более того формально принимали экзамены на знание законов страны, русского языка и истории. По адресам офисов, местам проживания фигурантов и в гостиницах Челябинска проведены обыски. Действия группировки пресечены оперативниками областного главка МВД с коллегами из регионального пограничного управления ФСБ. Участники находятся под подпиской о невыезде и запретом определенных действий. Следствие продолжается.