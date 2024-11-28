Врачи ХМАО раскрыли, как избежать распространенного вида рака

Врачи из окружного перинатального центра Нижневартовска раскрыли, что избежать рака шейки матки можно путем диагностики и вакцинации. Об этом специалисты центра рассказали в соцсетях.
«Рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака среди женщин по всему миру и вторым самым распространенным видом рака среди женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Несмотря на высокую распространенность и опасность, его можно успешно предотвратить и лечить, особенно на ранних стадиях», — сообщили врачи на своей странице ВКонтакте.
Регулярные осмотры у гинеколога, скрининговые тесты (например, пап-тест) и вакцинация против ВПЧ являются ключевыми мерами для предотвращения развития заболевания. «Помимо вакцинации и обследований, здоровый образ жизни также является важным аспектом профилактики рака шейки матки», — добавили специалисты.
Симптомы, которые должны насторожить женщину: аномальные выделения из влагалища, кровотечения после полового акта или вне менструального цикла, боли внизу живота или таза, а также изменения в мочеиспускании и кишечные проблемы. Стоит отметить, что рак шейки матки может возникнуть из-за частой смены половых партнеров, отказа от контрацептивов «барьерного» типа, курения и иммуносупрессии (слабой иммунной системы — прим. URA.RU).
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