28 ноября 2024

Врачи ХМАО раскрыли, как избежать распространенного вида рака

Врачи ХМАО рассказали, что рак шейки матки можно предотвратить
© Служба новостей «URA.RU»
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Как избежать рака шейки матки?
Как избежать рака шейки матки? Фото:

Врачи из окружного перинатального центра Нижневартовска раскрыли, что избежать рака шейки матки можно путем диагностики и вакцинации. Об этом специалисты центра рассказали в соцсетях.

«Рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака среди женщин по всему миру и вторым самым распространенным видом рака среди женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Несмотря на высокую распространенность и опасность, его можно успешно предотвратить и лечить, особенно на ранних стадиях», — сообщили врачи на своей странице ВКонтакте.

Регулярные осмотры у гинеколога, скрининговые тесты (например, пап-тест) и вакцинация против ВПЧ являются ключевыми мерами для предотвращения развития заболевания. «Помимо вакцинации и обследований, здоровый образ жизни также является важным аспектом профилактики рака шейки матки», — добавили специалисты.

Симптомы, которые должны насторожить женщину: аномальные выделения из влагалища, кровотечения после полового акта или вне менструального цикла, боли внизу живота или таза, а также изменения в мочеиспускании и кишечные проблемы. Стоит отметить, что рак шейки матки может возникнуть из-за частой смены половых партнеров, отказа от контрацептивов «барьерного» типа, курения и иммуносупрессии (слабой иммунной системы — прим. URA.RU).

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Врачи из окружного перинатального центра Нижневартовска раскрыли, что избежать рака шейки матки можно путем диагностики и вакцинации. Об этом специалисты центра рассказали в соцсетях. «Рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака среди женщин по всему миру и вторым самым распространенным видом рака среди женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Несмотря на высокую распространенность и опасность, его можно успешно предотвратить и лечить, особенно на ранних стадиях», — сообщили врачи на своей странице ВКонтакте. Регулярные осмотры у гинеколога, скрининговые тесты (например, пап-тест) и вакцинация против ВПЧ являются ключевыми мерами для предотвращения развития заболевания. «Помимо вакцинации и обследований, здоровый образ жизни также является важным аспектом профилактики рака шейки матки», — добавили специалисты. Симптомы, которые должны насторожить женщину: аномальные выделения из влагалища, кровотечения после полового акта или вне менструального цикла, боли внизу живота или таза, а также изменения в мочеиспускании и кишечные проблемы. Стоит отметить, что рак шейки матки может возникнуть из-за частой смены половых партнеров, отказа от контрацептивов «барьерного» типа, курения и иммуносупрессии (слабой иммунной системы — прим. URA.RU).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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