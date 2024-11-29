Происшествия ДТП В Екатеринбурге ДТП парализовало движение на Объездной дороге. Фото 29 ноября 2024 в 18:44 Размер текста - 17 + Двух пострадавших госпитализировали (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 29 ноября на Объездной дороге собралась гигантская пробка из-за аварии с двумя иномарками. Пострадавших уже доставили в больницу. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Кольцовском тракте врезались две машины, из-за чего скопилась длинная пробка, которую видно издалека. Говорят, есть пострадавшие», — сказал собеседник. В Госавтоинспекции пояснили, что ДТП произошло на улице Онежской, 14. Водитель Cherry Tiggo въехал в Daewoo Nexia. Пострадавшими оказались 43-летняя водитель и 62-летняя пассажирка второй иномарки. Обеих госпитализировали в больницу №24. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге вечером 29 ноября на Объездной дороге собралась гигантская пробка из-за аварии с двумя иномарками. Пострадавших уже доставили в больницу. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Кольцовском тракте врезались две машины, из-за чего скопилась длинная пробка, которую видно издалека. Говорят, есть пострадавшие», — сказал собеседник. В Госавтоинспекции пояснили, что ДТП произошло на улице Онежской, 14. Водитель Cherry Tiggo въехал в Daewoo Nexia. Пострадавшими оказались 43-летняя водитель и 62-летняя пассажирка второй иномарки. Обеих госпитализировали в больницу №24. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям