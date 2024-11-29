В Екатеринбурге вечером 29 ноября на Объездной дороге собралась гигантская пробка из-за аварии с двумя иномарками. Пострадавших уже доставили в больницу. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На Кольцовском тракте врезались две машины, из-за чего скопилась длинная пробка, которую видно издалека. Говорят, есть пострадавшие», — сказал собеседник.
В Госавтоинспекции пояснили, что ДТП произошло на улице Онежской, 14. Водитель Cherry Tiggo въехал в Daewoo Nexia. Пострадавшими оказались 43-летняя водитель и 62-летняя пассажирка второй иномарки. Обеих госпитализировали в больницу №24.
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