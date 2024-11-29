В Екатеринбурге ДТП парализовало движение на Объездной дороге. Фото

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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, гибдд, инспектор дпс
Двух пострадавших госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 29 ноября на Объездной дороге собралась гигантская пробка из-за аварии с двумя иномарками. Пострадавших уже доставили в больницу. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На Кольцовском тракте врезались две машины, из-за чего скопилась длинная пробка, которую видно издалека. Говорят, есть пострадавшие», — сказал собеседник.

В Госавтоинспекции пояснили, что ДТП произошло на улице Онежской, 14. Водитель Cherry Tiggo въехал в Daewoo Nexia. Пострадавшими оказались 43-летняя водитель и 62-летняя пассажирка второй иномарки. Обеих госпитализировали в больницу №24.

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В Екатеринбурге вечером 29 ноября на Объездной дороге собралась гигантская пробка из-за аварии с двумя иномарками. Пострадавших уже доставили в больницу. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Кольцовском тракте врезались две машины, из-за чего скопилась длинная пробка, которую видно издалека. Говорят, есть пострадавшие», — сказал собеседник. В Госавтоинспекции пояснили, что ДТП произошло на улице Онежской, 14. Водитель Cherry Tiggo въехал в Daewoo Nexia. Пострадавшими оказались 43-летняя водитель и 62-летняя пассажирка второй иномарки. Обеих госпитализировали в больницу №24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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