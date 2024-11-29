Пермяки могут отправить письмо Деду Морозу по «Почте России»

В Перми в отделении «Почты России» на улице Ленина установили специальный почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу. Послания волшебнику можно отправить с 1 по 31 декабря.
«В отделении „Почты России“ на улице Ленина, 28 установлен ящик для писем Деду Морозу. Почта бережно доставит каждое послание волшебнику, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик. Все сотрудники, работающие в отделениях, знают, где живет Дед Мороз, главное, чтобы был указан адресат», — рассказали в пресс-службе компании.
Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Посланий ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн. Чтобы получить ответ, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.
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