29 ноября 2024

Пермяки могут отправить письмо Деду Морозу по «Почте России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправить письмо можно с 1 декабря
Отправить письмо можно с 1 декабря Фото:

В Перми в отделении «Почты России» на улице Ленина установили специальный почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу. Послания волшебнику можно отправить с 1 по 31 декабря.

«В отделении „Почты России“ на улице Ленина, 28 установлен ящик для писем Деду Морозу. Почта бережно доставит каждое послание волшебнику, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик. Все сотрудники, работающие в отделениях, знают, где живет Дед Мороз, главное, чтобы был указан адресат», — рассказали в пресс-службе компании.

Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Посланий ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн. Чтобы получить ответ, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

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В Перми в отделении «Почты России» на улице Ленина установили специальный почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу. Послания волшебнику можно отправить с 1 по 31 декабря. «В отделении „Почты России“ на улице Ленина, 28 установлен ящик для писем Деду Морозу. Почта бережно доставит каждое послание волшебнику, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик. Все сотрудники, работающие в отделениях, знают, где живет Дед Мороз, главное, чтобы был указан адресат», — рассказали в пресс-службе компании. Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Посланий ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн. Чтобы получить ответ, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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